Media Player w Windows 11 doczekał się ulepszeń

Aktualizacja trafiła do Insiderów korzystających z kanału Dev. Jest dobrze.

Microsoft nieustannie pracuje nad aktualizacjami systemu Windows 11, co obejmuje także zintegrowany odtwarzacz multimedialny. Insiderzy otrzymali go w wersji 11.2203.30.0, która przynosi poprawki w interfejsie użytkownika oraz tak poprawia funkcje, aby korzystanie z niego było jeszcze wygodniejsze. Przede wszystkim usprawniono bibliotekę - można teraz oglądać stronę artysty w dwóch różnych wersjach. Pierwszy pokazuje wszystkie dostępne albumy w widoku listy, drugi - jako siatkę.

Zmiany doczekały się także szybkie akcje w Windows Media Player- wystarczy najechać kursorem na album, wykonawcę, wideo lub playlistę, aby wybrać daną pozycję do odtwarzania. A na ekranie "teraz odtwarzane" możesz kliknąć prawym przyciskiem myszki aby zyskać dostęp do szeregu nowych funkcji, w tym zmiany jasności i kontrastu materiałów wideo. Całość prezentuje się nieźle i już za jakiś czas nowa edycja trafi do powszechnego użytku.

