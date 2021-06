MediaMarkt ogłosiło konkurs z okazji EURO 2020

Sieć sklepów handlowych MediaMarkt przygotowała akcję promocyjną oraz konkurs „Klub niezwyciężony". Sprawdź jakie kreatywne zadanie na Ciebie czeka.

Lubisz rywalizację? Nie wiesz jak wyładować piłkarskie emocje? W dniach 10-14 czerwca zrób zakupy w sklepie stacjonarnym MediaMarkt lub online na mediamarkt.pl, zarejestruj się na stronie klubniezwyciezony.pl i odpowiedz na proste pytanie, aby otrzymać premię na kolejne zakupy.

Oprócz tego możesz wziąć też udział w konkursie, w którym do wygrania jest 11-krotność Twoich zakupów. Na uczestników konkursu czeka niezwykle kreatywne wyzwanie: przedstawienie na zdjęciu gestu zwycięstwa. Spośród nadesłanych zgłoszeń, jury wybierze to najciekawsze oraz 122 osoby, które otrzymają kupony Klubu o wartości 1111 zł i 111 zł. CEM&CRM Manager, MediaMarktSaturn Polska, Maciej Sancewicz mówi:

Ze względu na ograniczenia liczebności kibiców na stadionach oraz bezpieczeństwo, większość z nas będzie przeżywać sportowe wydarzenia przed ekranami telewizorów. Z tego powodu przygotowaliśmy wyjątkową ofertę promocyjną dla wszystkich fanów piłki nożnej i nowych technologii. To jednak nie wszystko - zapraszamy klubowiczów MediaMarkt do wspólnej zabawy, w której czekają na nich atrakcyjne nagrody. Mamy nadzieję, że dzięki akcji „Klub Niezwyciężony” nasi klienci będą mogli przeżywać piłkarskie emocje razem z nami.

Zgłoszenia w konkursie na najlepsze zdjęcia obrazujące gest zwycięstwa można nadsyłać do 16 czerwca. Wyniki zostaną ogłoszone nie później niż 31 sierpnia 2021 roku na stronie konkursowej. Organizator poinformuje Zwycięzców o wynikach konkursu drogą mailową lub za pośrednictwem Konta Klubowego. Kupony o wartości 1111 zł, 111 zł oraz 11-krotność zakupów trafią na konta Klubowiczów do dnia 31 sierpnia 2021 roku.

Możesz dołączyć do Klubu MediaMarkt na stronie: mediamarkt.pl/klub.

Klub MediaMarkt to pierwszy tego rodzaju program lojalnościowy na polskim rynku sklepów z elektroniką użytkową. Do tej pory przystąpiło do niego ponad 2,5 mln osób.

Źródło: materiały prasowe