MediaTek Dimensity 720 - tani procesor z obsługą 90 Hz i modemem 5G

Smartfony z obsługą sieci 5G wkrótce stana się jeszcze tańsze. Wszystko dzięki nowemu procesorowi MediaTek Dimensity 720.

MediaTek zaprezentował właśnie nowy procesor dedykowany do urządzeń mobilnych ze średniej półki cenowej. Układ Dimensity 720 posiada dwa rdzenie wysokiej wydajności Cortex A-76 pracujące z częstotliwością 2 GHz oraz procesor graficzny Mali G57. Co ważne układ wyprodukowano w 7 nm procesie technologicznym, co gwarantuje rozsądne zapotrzebowanie na energię.

MediaTek Dimensity 720

Procesor MediaTek Dimensity 720 posiada wsparcie dla wszystkich najnowszych technologii - układ obsługuje 90 Hz wyświetlacze oraz aparaty o rozdzielczości do 64 MP.

Producent wyposażył procesor w autorską technologie UltraSave, która stale analizuje wykorzystanie procesora oraz modemu i dynamicznie przełącza się pomiędzy sieciami, aby zapewnić jak najdłuższy czas pracy na pojedynczym ładowaniu.

Chip posiada także wsparcie dla HDR10+, obsługuje pamięć operacyjną LPDDR4X oraz pamięć masową w standardzie UFS 2.2.

Telefony komórkowe z procesorem MediaTek Dimensity 720 będą kompatybilne z sieciami 5G w standardzie SA oraz Non-SA Sub 6 GHz. Producent poinformował, że chip został zaprojektowany specjalnie dla odbiorców z Azji, Ameryki Północnej oraz Europy.

Nadchodzący układ MediaTek Dimensity 720 konkurować będzie z procesorami Qualcomm Snapdragon z serii 700. Układ ten powinien być od nich nieco tańszy, dzięki czemu producenci będą w stanie tworzyć jeszcze tańsze smartfony z obsługą sieci 5G.

Pierwsze smartfony z chipem MediaTek Dimensity 720 powinny pojawić się w najbliższych tygodniach.

Źródło: 91mobiles.com