MediaTek Dimensity 820 - nowy procesor dla smartfonów 5G

W listopadzie MediaTek pokazało światu przeznaczony dla flagowców 5G procesor Dimensity 1000. Potem pojawiła się jego wersja Dimensity 1000+ i dedykowany średniakom Dimensity 800. Dzisiaj producent prezentuje Dimensity 820, przeznaczony dla smartfonów z wyższej półki.

Dimensity 820 to procesor MediaTek, składający się z ośmiu rdzeni. Cztery z nich to taktowane na 2,6 GHz Cortex-A76, pozostałe to Cortex-A55 z taktowaniem 2 GHz. Jest wyposażony w układ graficzny Mali-G57. Nowy procesor może być porównany z poprzednim, czyli Dimensity 800 - ma taką samą architekturę, jednak jego cztery główne rdzenie są taktowane na 2 GHz, ponadto w nowym mamy APU 3.0, czyli najnowszą generację jednostki odpowiedzialnej za SI. Ponadto ze strony oprogramowania zaimplementowano technologię HyperEngine 2.0 z optymalizacją sieci. Dimensity 820 wspiera wyświetlacze z odświeżaniem 120 Hz, a także obiektywy do 80 MP. Umożliwia nagrywanie wideo z jakości 4K HDR i - oczywiście - wspiera łączność 5G.

Jak podaje MediaTek, procesor powstał z myślą o tym standardzie łączności w rejonach Azji, Ameryki Północnej oraz Europy. Ma stanowić w tym zakresie konkurencję dla procesorów Snapdragon. Zastosowano w nim technologię UltraSave, która odpowiada za mniejsze zużycie energii podczas korzystania z 5G - a warto przypomnieć, że Snapdragon 865 ma z tym pewien problem. Ponadto kolejną zaletą jest mechanizm 2CC - odpowiada za wsparcie dwóch kart SIM 5G.

Nie mamy jeszcze informacji, jakie smartfony otrzymają nowy procesor jako pierwszy, ale zapowiada się dość ciekawie.

Źródło: Neowin