MediaTek zaprezentował dzisiaj najnowszy procesor, stworzony z myślą o smartfonach gamingowych.

Mobilne granie to już nie zabawa, a poważny biznes. Obecnie jest to najprężniej rozwijająca się gałąź przemysłu gier, która jest warta niemal 65,5 miliarda dolarów, co stanowi 45% całej wartości rynku. Tempo rozwoju gier mobilnych jest tak duże, że już niebawem staną się one bardziej dochodowe niż ich kuzyni na PC i konsolach razem wzięci.

MediaTek Helio G95 to nowy procesor dla smartfonów gamingowych

Nic zatem dziwnego, że również producenci sprzętu i podzespołów starają się nadążyć za potrzebami rynku i regularnie prezentują nowe modele smartfonów, gadżetów i procesorów, które mają wynieść mobilny gaming na nowy poziom.

MediaTek Helio G95 - "najmocniejszy procesor przeznaczony dla gamingu"?

Firma MediaTek właśnie zaprezentowała swój najnowszy procesor z rodziny G - Helio G95. Producent określa go jako "najmocniejszy procesor przeznaczony dla gamingu". Czy nowy układ faktycznie jest taki wyjątkowy?

Nowy procesor Mediatek wyposażono w osiem rdzeni - dwa Cortex-A76 (2,05 GHz) oraz sześć Cortex-A55. Oczywiście nie mogło zabraknąć również wydajnego układu graficznego - ARM Mali-G76 MC4 (900 MHz). Graczy z pewnością zainteresuje autorska technologia - MediaTek HyperEngine, która optymalizuje pracę całego układu, tak aby nawet najbardziej intensywna rozgrywka była płynna. Warto też dodać, że procesor wspiera wyświetlacze HDR10.

Jak ujawnił producent, Helio G95 znakomicie sprawdzi się również do fotografii. Procesor wspiera do czterech matryc o rozdzielczości 64 Mpix. Natomiast wbudowana jednostka SI pomoże nam przy nagrywaniu filmów i robieniu zdjęć.

Zdaniem MediaTeka, Helio G95 jest co najmniej 5% szybszy od swojego poprzednika (Helio G90T). Pierwsze smartfony z nowym procesor na pokładzie trafią do sprzedaży już we wrześniu.

