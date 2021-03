MediaTek największym producentem układów mobilnych na świecie

Jak dotąd liderem był Qualcomm, ale najnowsze podsumowania wskazują jasno nowego zwycięzcę. Ile musiał wyprodukować układów, aby stać się czołowym graczem na rynku?

W 2019 roku MediaTek dostarczyło na rynek 238 milionów chipsetów, a w ubiegłym roku było to już 351,8 mln. Wzrost wynosi 113,8 mln, czyli 47,8%. Pozwoliło to producentowi na opanowanie 27% rynku i wyprzedzenie Qualcomm. Przed rokiem udział MediaTek wynosił 17,2%.

Największym klientem tajwańskiego producenta jest Xiaomi - dla tej marki dostarczono w 2020 roku 63,7 mln procesorów. Warto dodać, że chińczycy w 2019 roku nabyli "tylko" 19,7 mln układów. Daje to wzrost o kolosalne 223,3%. Drugi odbiorca to Oppo - w telefonach tej marki znalazło się 55,3 mln układów, co jest niewielkim, ale zauważalnym wzrostem - w 2019 roku Oppo korzystało z 46,3 mln jednostek MediaTek. A dodając do tego realme, łącznie w obu tych markach mamy 83, 19 mln procesorów. Trzeci największy klient to Samsung - tutaj ilość zamówionych procesorów wyniosła 43,3 mln. Wzrost w stosunku do 2019 roku jest największy - 254,5%.

Czy w 2021 roku MediaTek utrzyma dobrą passę? Jeśli nadal będzie celować w rynek średniaków oraz budżetowców, nie powinno być z tym problemów, ponieważ właśnie takie smartfony są najchętniej kupowane przez klientów na całym świecie. Ponadto tzw. "rynki wschodzące" wykazują olbrzymie zainteresowanie tanimi telefonami, więc jest to kolejny obszar, na którym urządzenia z procesorami MediaTek mogą rozchodzić się jak świeże bułeczki.

Źródło: DigiTimes