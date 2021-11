MediaTek w końcu to zrobił! Jaka będzie odpowiedź Qualcomm?

Tajwański producent w końcu wyprzedził konkurenta i stał się największym producentem chipów dla smartfonów na świecie.

Dwóch największych producentów procesorów dla urządzeń mobilnych na świecie: Qualcomm oraz MediaTek od lat rywalizuje o palmę pierwszeństwa. Od wielu lat numerem jeden jest amerykańskie przedsiębiorstwo. Najnowsze informacje pokazują jednak, że rywal z Azji po raz pierwszy od wielu lat wyszedł na prowadzenie.

Taką nowinę przekazał niedawno CEO firmy MediaTek Rick Tsai. Potwierdził on, że w chwili obecnej jego firma jest największym producentem procesorów dla smartfonów oraz że MediaTek wciąż wzmacnia swoją pozycję na wielu światowych rynkach. Taka nowina została ogłoszona podczas niedawnej konferencji dla inwestorów, która odbyła się w Tajwanie.

Dzięki ciągłemu wzrostowi firmie udało się uniezależnić od chińskich producentów, którzy od dłuższego czasu byli głównymi partnerami firmy. Obecnie procesory MediaTek możemy znaleźć w 25 procentach smartfonów sprzedawanych na terenie Stanów Zjednoczonych. MediaTek obecnie zaopatrza w procesory prawie każdego producenta smartfonów na świecie. Dodatkowo niektóre chipy z serii Dimensity, które wspierają łączność 5G możemy znaleźć nawet w niektórych flagowych urządzeniach.

W trzecim kwartale 2021 roku segment smartfonów odpowiedzialny był na 56 procent przychodów MediaTek. W porównaniu do tego samego okresu w roku ubiegłym jest to wzrost o aż 72 procent! MediaTek zawdzięcza to głównie rozwojowi łączności 5G. Rick Tsai sądzie też, że firma może jeszcze bardziej zwiększyć swoje udziały na rynku, dzięki odpowiedniej architekturze, małym zużyciu energii w procesorach tworzonych w 4 nm procesie technologicznym przez TSMC.

