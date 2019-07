MediaTek zapowiada Helio G90 - pierwszy SoC dla gamingowych smartfonów

Wczoraj Qualcomm, dzisiaj MediaTek zapowiedział nowy SoC, który w założeniu ma być dedykowany smartfonom dla graczy.

Wczoraj z nowym SoC-iem wyskoczył Qualcomm, dzisiaj w jego ślady idzie MediaTek. W wypadku tego drugiego mówimy jednak tylko o zapowiedzi, a nie o pełniej prezentacji. Producent z siedzibą na Tajwanie ujawnił, na swoim oficjalnym koncie na portalu społecznościowym Weibo, że już niebawem zaprezentowany zostanie układ Helio G90. Co najważniejsze, nowy SoC dedykowany będzie gamingowym sprzętom.

Niestety MediaTek nie ujawnił dzisiaj żadnych konkretów na temat specyfikacji i możliwości Helio G90. Spekuluje się jednak, że SoC ten może być naturalnym rozwinięciem modelu Helio P90 - zaprezentowanego pod koniec ubiegłego roku. Przypomnijmy, że Helio P90 został wykonany w 12 nm procesie technologicznym i może pochwalić się ośmiordzeniowym procesorem, w którego skład wchodzą: dwa "duże rdzenie" Cortex A-75 (2,2GHz) oraz sześć rdzeni energooszczędnych Cortex A55 (2GHz). Do tego zastosowano w nim wydajny układ graficzny IMG PowerVR GM9446 o częstotliwości taktowania 970 MHz. Na co zatem możemy liczyć w wypadku G90? Bardzo możliwe, że MediaTek obierze podobną drogę do Qualcommu i podkręci częstotliwość taktowania CPU i GPU. Możliwe również, że Helio G90 otrzyma zupełnie nowy układ graficzny.

Smartfony dla graczy jak Razer Phone, Asus ROG Phone czy Xiaomi Blackshark to popularny ostatnio trend. Ostatnie ogłoszenia Qualcommu i MediaTeka wskazują na to, że również producenci podzespołów chcą dynamicznej wejść w nową niszę na rynku.

źródło: gsmarena.com/weibo