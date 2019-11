MediaTek zaprezentuje procesor 5G 26 listopada

MediaTek oferuje szeroki wybór procesorów, przystosowanych nawet do najbardziej egzotycznych telefonów. Teraz zwraca się w kierunku 5G i zapowiada, że będzie to procesor "więcej, niż szybki".

MediaTek już jakiś czas temu zapowiedział, że jego pierwszy procesor z modemem 5G, oparty na modelu Helio M70, trafi na rynek w pierwszym kwartale 2020 roku, a także, że będzie produkował te podzespoły zarówno dla flagowców, jak i średniaków. Teraz zapowiada, że zaprezentuje go już 26 listopada podczas MediaTek Summit. Chociaż nie ma oficjalnej specyfikacji technicznej, materiały reklamowe mówią nam o następujących elementach:

zaawansowana SI - APU 30 ma korzystać z zaawansowanych rozwiązań sztucznej inteligencji, w tym obróbki obrazu

proces 7 nm - procesor ma zostać stworzony w procesie FinFET 7 nm, co przełoży się na jego energooszczędność oraz niewielkie gabaryty

7 nm, co przełoży się na jego energooszczędność oraz niewielkie gabaryty wysoka jakość multimediów - procesor będzie wspierać nagrywanie w 4K 60 fps i matryce 80 Mpix

ARM Cortex - podstawa procesora będzie ARM Cortex-A77 z układem graficznym Mali-G77

z układem graficznym duża szybkość transferu danych - 4,7 Gps, co ma umożliwić bezproblemowy streaming

Pierwsze pogłoski mówią, że procesor będzie kosztować ok. 300 dolarów, a w porównaniu z poprzednimi układami, ma być o 25% mniejszy. W 2020 roku ma wejść do masowej produkcji, jednak w telefonach nie powinien pojawić się wcześniej, niż w drugim kwartale 2020 roku. To oczywiście tylko plotki - jak będzie naprawdę, przekonamy się w już za 16 dni, kiedy to podane zostaną oficjalne informacje.