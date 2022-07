Meet Windows 11 - Microsoft uczy, jak używać nowego systemu

Wideoporadniki przeznaczone są dla początkujących, ale czy bardziej zaawansowani użytkownicy mogą znaleźć w nich coś dla siebie?

Microsoft doszedł chyba do wniosku, że przedobrzył z interfejsem Windows 11 i nie wszyscy wiedzą, co mogą robić na nowym systemie. Dlatego powstała seria Meet Windows 11, która ma rozwiać wszelkie wątpliwości i pokazać, co potrafi. Opublikowano trzy materiały.

W pierwszym klipie mamy podstawy, czyli używanie wyszukiwarki, skrótów i menu Start. W drugim zebrano informacje na temat personalizacji, w tym Kolekcji w Edge i korzystania z widżetów. Ostatni, trzeci, to z kolei aplikacje systemowe i ich możliwości.

Poniżej prezentujemy wszystkie klipy:

Choć dla kogoś, kto już od kilku lat "siedzi" w Windowsach wszystkie pokazane powyżej informacje mogą wydawać się banalne, nie można zapomnieć, że cały czas nowi użytkownicy zaczynają swoją przygodę z systemem. Dla nich takie wprowadzenie może okazać się bardzo przydatną rzeczą. My również mamy dla naszych czytelników szereg porad, pokazujących, w jaki sposob mogą jeszcze lepiej korzystać zarówno z Windows 10, jak i Windows 11.

