Mega okazje w RTV Euro AGD tylko do czwartku! Co kupisz taniej?

W sklepie RTV Euro AGD trwają przedświąteczne promocje na wybrane urządzenia, a do tego dwie pierwsze raty otrzymujesz gratis. Co warto kupić taniej?

77H Magicznych Okazji w RTV Euro AGD to przedświąteczna promocja na wybrane urządzenia i akcesoria, dzięki której można sporo zaoszczędzić podczas zakupów. Co ważne, w sklepie trwa również akcja, która umożliwia uzyskanie dwóch rat gratis. Promocja ratalna 2 raty gratis i pół roku nie płacisz! 30 rat 0% RRSO 0% obowiązuje w dniach 17.11-31.12.2021 r. na zakup towarów w przedziale od 300 zł do 23.000 zł. Zobaczcie, które produkty biorą udział w promocjach.

Smartfon Apple iPhone 12‌ mini 128GB

Aparaty tylny/przedni 12 Mpix + 12 Mpix / 12 Mpix

Pamięć / 128 GB

Wyświetlacz 5,4 ", 2340 x 1080 pikseli, Super Retina XDR

System operacyjny iOS 14

Procesor Apple A14 Bionic

Przejdź do oferty

Zobacz również:

Philips LatteGo Premium EP3241/50

Typ ekspresu automatyczny

Dostępne napoje Americano, Cappuccino, czarna kawa, Espresso, gorąca woda, Latte Macchiato

Ciśnienie / Moc 15 barów / 1500 W

System spieniający mleko wbudowany pojemnik na mleko

Przejdź do oferty

Lodówka Samsung RB29FSRNDWW

Wymiary (wys.x szer.x gł.) 178 x 59,5 x 66,8 cm

Pojemność chłodziarki / zamrażarki 213 l / 108 l

Roczne zużycie energii 311 kWh = 192,82 zł rocznie

Poziom hałasu 37 dB

Bezszronowa (No Frost) tak pełny No Frost

Zmiana kierunku otwierania drzwi tak

Przejdź do oferty

Telewizor Samsung The Frame QE55LS03AAU QLED TV

Przejdź do oferty

Neato Robotics Botvac D4

Czas pracy/Czas ładowania 75 min. / 96 min.

Programator pracy/Wirtualna ściana tak / tak, funkcja

Ładowanie i wznawianie sprzątania tak

Automatyczny powrót do bazy i ładowanie tak

Czujniki antykolizyjny, krawędzi, odległości, przeszkód, uskoku podłoża

Poziom hałasu 69 dB

Przejdź do oferty

Philips 8000 XC8049/01

Napięcie akumulatora 25,2 V

Odkurzacz ręczny/Funkcja mycia tak / nie

Poziom hałasu 84 dB

Waga 2,7 kg

Maksymalny czas pracy 70 minut

Przejdź do oferty

Sprawdźcie także: Genialna wyprzedaż w RTV Euro AGD (IT i gaming) - co kupisz taniej?