Mega promocja - nawet do 1300 zł zniżki na komponenty w x-kom!

Z okazji 19 urodzin x-kom trwa atrakcyjna promocja na komponenty - możesz zaoszczędzić nawet do 1300 zł przy zakupie wybranych produktów. Co warto kupić taniej?

Aby skorzystać ze zniżki, należy aktywować kod rabatowy urodziny podczas składania zamówienia. Oferta promocyjna jest ważna do 24 października lub do wyczerpania zapasów. Zobaczcie, co zostało przecenione.

Intel Core i5-11600K

Seria: i5-11600K

Taktowanie: 3.9 GHz

Liczba rdzeni: 6 rdzeni

Cache: 12 MB

Cena z kodem: 1 099 zł

Corsair RMx 750W 80 Plus Gold

Moc: 750 W

Standard: ATX

Sprawność: 91-93% przy 230V oraz 20-100% obciążeniu.

Certyfikat: 80 PLUS Gold

Cena z kodem: 399 zł

Samsung 1TB 2,5" SATA SSD 870 QVO

Pojemność: 1000 GB

Interfejs: 2,5" SATA

Prędkość odczytu: 560 MB/s

Prędkość zapisu: 530 MB/s

Cena z kodem: 349 zł

Inno3D GeForce RTX 2060 Twin X2 6GB GDDR6

Układ: GeForce RTX 2060

Pamięć: 6 GB

Rodzaj pamięci: GDDR6

Złącza: HDMI - 1 szt., DisplayPort - 3 szt.

Cena z kodem: 2 299 zł

Samsung 250GB M.2 SATA SSD 860 EVO

Pojemność: 250 GB

Interfejs: M.2 SATA

Prędkość odczytu: 550 MB/s

Prędkość zapisu: 520 MB/s

Cena z kodem: 199 zł

NZXT Kraken X63 2x140mm

Rodzaj chłodzenia: Wodne

Kompatybilność: 2066, 2011-3, 2011, 1366, 1156, 1155, 1151, 1150, 1200, AM4

Wentylator: 2x 140 mm

Regulacja obrotów: PWM

Cena z kodem: 589 zł

