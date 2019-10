Meizu 16T - kolejny flagowiec chińskiego producenta już oficjalnie

Meizu zaprezentowało właśnie swój trzeci tegoroczny flagowiec, po modelach Meizu 16s oraz 16s Pro, przyszła pora na Meizu 16T.

Meizu 16T to smartfon, który z pewnością przypadnie do gustu graczom, choć nie tylko im. W szklanej obudowie urządzenia zamknięto: procesor Qualcomm Snapdragon 855 z GPU Adreno 640, do 8 GB RAM-u oraz 128 GB lub 256 GB szybkiej pamięci UFS 3.0.

Przyszli użytkownicy urządzenia mogą liczyć również na sporych rozmiarów wyświetlacz Super AMOLED o przekątnej 6,5-cala. Ekran może pochwalić się nietypowymi proporcjami - 18,6:9 oraz rozdzielczością FullHD+ (2232 x 1080 pikseli). Pod taflą szkła znajduje się dodatkowo czytnik linii papilarnych, któremu wystarczą zaledwie 0,2 sekundy do odblokowania urządzenia.

Meizu 16T wyposażono również w dodatkowe funkcje skupione wokół gamingu. Warto tu wyróżnić m.in.: ulepszony silnik wibracyjny, tryb Game Mode 4.0, który znacznie poprawia wrażenia płynące z rozgrywki, podwójne głośniki stereo oraz potężny akumulator o pojemności 4500 mAh z funkcją szybkiego ładowania (18W).

Zawiedzeni nie będą również amatorzy fotografii, bowiem chiński producent zadbał także o potrójny aparat główny z sensorami: Sony IMX362 12 Mpix z f/1.9, 8 Mpix z f/2.2 (szerokokątny - 118 stopni) + 5 Mpix (czujnik głębi) oraz pojedynczą kamerkę do selfie o rozdzielczości 16 Mpix ze wsparciem dla HDR. Całość działa pod kontrolą systemu Android 9.0 Pie z autorską nakładką Flyme 7 OS.

Meizu 16T trafi do sprzedaży w Chinach już 28 października, smartfon dostępny będzie w trzech wariantach:

6 GB RAM + 128 GB – 1999 juanów (~ 1100 zł)

8 GB RAM + 128 GB – 2299 juanów (~ 1265 zł)

8 GB RAM + 256 GB – 2499 juanów (~ 1375 zł)

źródło: gizmochina.com