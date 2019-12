Meizu 17 - pierwsze szczegóły już jutro

Marka Meizu jest cicha od czasu Meizu 16T, ale wydaje się, że odżywa. Zapowiedziano właśnie model 5G - Meizu 17.

Meizu ogłosiło premierę nowego modelu za pośrednictwem chińskiej sieci społecznościowej Weibo. Ma to związek z zaprezentowanymi przez Qualcomm procesorami Snapdragon 865 i 765. Ponieważ Meizu 17 ma obsługiwać standard 5G, jest niemal pewne, że będzie napędzać go do działania któryś z nowych procesorów Snapdragon. Według plotek, które pojawiły się w sieci, nowy smartfon będzie mieć wyświetlacz na cały ekran z otworem na obiektyw aparatu przedniego, a główny obiektyw aparatu tylnego (pogłoski mówią o trzech obiektywach z tyłu) to 48 lub 64 Mpix. Oficjalnie wszystkiego dowiemy się już jutro.

Tu warto przypomnieć, że po raz pierwszy wzmianka o modelu "17" pojawiła się już w.... kwietniu b.r. Wówczas Meizu zapowiadało, że "nadchodzi era 5G, nachodzi Meizu 17". Jak się okazuje, na to nadejście trzeba było czekać ponad 8 miesięcy. Model ten będzie pierwszym urządzeniem 5G, sygnowanym przez Meizu, jakie ujrzy światło dzienne. Nie wiadomo, czy pojawią się tańsze wersje bez 5G. Choć marka Meizu nie zdobyła sobie takiej popularności jak inne smartfony z Kraju Środka, być może Meizu 17 pozwoli jej powrócić do gry.