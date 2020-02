Meizu 17 zadebiutuje w kwietniu - co o nim wiemy?

Meizu to w naszym kraju dość egzotyczna marka, jednak na świecie ma sporą bazę fanów. Kolejny flagowiec zadebiutuje za niecałe dwa miesiące.

O Meizu 17 pisaliśmy w grudniu, kiedy pojawiły się pierwsze szczegóły na jego temat. Dzisiaj w chińskiej sieci społecznościowej Weibo znalazł się kolejny przeciek, pokazujący wyświetlacz smartfona w działaniu - widzisz go poniżej. Pisaliśmy wówczas, że Meizu 17 ma obsługiwać standard 5G, więc jest niemal pewne, że będzie napędzać go do działania któryś z nowych procesorów Snapdragon. Jak na razie nie pojawiły się żadne konkretne informacje o specyfikacji technicznej, poza tym, że wyświetlacz będzie cechować się odświeżaniem 90 Hz. Na dowód zamieszczono poniższy zrzut ekranu. Rozdzielczość to FHD+, czyli 1080x2206 pikseli.

Od razu pojawiła się informacja, że smartfon znajdzie się na rynku w kwietniu - co potwierdza przecieki z grudnia. Ma on działać pod kontrolą systemu Android 10 z autorską nakładką producenta - FlymeUI. Ma ona działać podobnie, jak MIUI. Model ten będzie pierwszym urządzeniem 5G, sygnowanym przez Meizu, jakie ujrzy światło dzienne. Prawdopodobnie na początku będzie dostępny wyłącznie w Chinach, jednak jest duża szansa, że trafi do globalnej sprzedaży.

