"Menedżer pokoju" w Teams - jak działa nowa funkcja?

Microsoft nie przestaje pracować nad ulepszeniem MS Teams. Tym razem planuje wprowadzić nową funkcję, szczególnie przydatną w instytucjach edukacyjnych.

Zarządzanie pokojami w Microsoft Teams wkrótce stanie się jeszcze lepsze, ponieważ Microsoft testuje obecnie nową funkcję o nazwie "Menedżer pokoju". Funkcja jest podobna do tej oferowanej na platformie Zoom. Dzięki wirtualnym pokojom organizatorzy mogą dodać poszczególne osoby do różnych "pokojów" w celu przeprowadzenia burzy mózgów przed dołączeniem do głównej sesji, co jest szczególnie przydatne w instytucjach edukacyjnych.

Najnowszy dodatek do Microsoft Teams pozwoli organizatorom wybrać menedżerów dla każdego pokoju (lub grupy). Z kolei menedżerowie będą administrować wirtualnymi pokojami i będą mieć dostęp do następujących funkcji:

Dodawanie/usuwanie pokojów

Przypisywanie użytkowników do pokojów

Ustawianie timerów

Dostosowywanie ustawień

Funkcja "Menedżer pokoju" jest obecnie w fazie rozwoju i zostanie udostępniona użytkownikom w połowie września.

Źródło: windowslatest.com