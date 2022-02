"Mental" - nowatorski serial o depresji. Polska wersja fińskiego hitu

W Światowy Dzień Walki z Depresją zapowiadamy premierę ośmioodcinkowej produkcji poruszającej problematykę chorób psychicznych wśród młodzieży.

Dzisiaj, 23 lutego, obchodzimy Światowy Dzień Walki z Depresją, na którą choruje już około 280 mln osób, a sama choroba stanowi obecnie czwarty najpoważniejszy problem zdrowotny na świecie.

Depresja jest rodzajem zaburzeń nastroju i emocji, którą cechuje m.in. utrata zainteresowań, radości z życia, a nawet myśli i zachowania samobójcze. Jej objawy występują co najmniej dwa tygodnie, a nieleczone potrafią trwać latami.

Depresja pojawia się także wśród młodzieży, a jej symptomy nie powinny być bagatelizowane. Tak ważny temat problematyki chorób psychicznych u dzieci podejmuje także najnowsza, ośmioodcinkowa produkcja nowatorskiego serialu Mental, który ukaże się 27 lutego i jest polską wersją fińskiego hitu Sekasin.

Maria (Sandra Drzymalska), to jedna z czwórki bohaterów serialu „Mental”, którzy w wyniku splotu przykrych doświadczeń popadają w choroby i zaburzenia psychiczne. Doświadczona przez los bohaterka sprząta na oddziale zamkniętym szpitala psychiatrycznego. Pomimo zmęczenia, braku energii i problemów z koncentracją, Maria maskuje objawy depresji, które coraz częściej odbierają jej kontrolę nad własnym ciałem. W końcu sama trafia na oddział zamknięty.

Obraz będzie dostępny w Polsat Box Go dla użytkowników pakietu Polsat Box Go Premium. Można oglądać go bez reklam w dowolnym miejscu i czasie na stronie polsatboxgo.pl oraz w aplikacji: na urządzeniach mobilnych z systemami Android, iOS, Harmony OS, w wybranych Smart TV, Android TV, za pośrednictwem Apple TV i Amazon Fire TV oraz dekoderów.

Wraz z premierą ruszyła akcja poświęcona tematyce poruszanej w serialu. W jej ramach pojawiły się m.in. wywiady z ekspertami o problemach psychicznych dzieci i młodzieży oraz szczere rozmowy z gwiazdami dostępne pod tym linkiem. Program zachęca również do korzystania z telefonów zaufania dla dzieci i młodzieży.

