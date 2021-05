Mercedes Benz EQC 400 4MATIC - Test technologii przyszłości

Do redakcji na testy trafił pierwszy przedstawiciel serii EQ. Mercedes Benz EQC 400 4MATIC otwiera nowy rozdział w historii tego słynnego producenta aut luksusowych, a na pokładzie znajdziemy mnóstwo gadżetów technologicznych, których na próżno szukać w autach konkurencji.

Mercedes Benz od kilku lat inwestuje w elektromobilność. Pierwsze efekty prac zobaczyliśmy w 2019 roku. Właśnie wtedy zaprezentowano wizję zupełnie nowej gamy modelowej EQ. W jej skład wchodzą auta z napędem elektrycznym, które w przyszłości zastąpią swoje spalinowe odpowiedniki.

Mercedes Benz EQC 400 4MATIC

Po dwóch latach w salonach Mercedesa znajdziemy modele EQA oraz EQC. Lada moment w sprzedaży pojawi się limuzyna EQS oraz mały rodzinny SUV EQB. Pomijając flagowy model EQS, wszystkie samochody są elektrycznymi odpowiednikami swoich spalinowych braci. Gdy jednak przyjrzymy się im bliżej okaże się, że poza nieco zmienionym wyglądem, elektryczne Mercedesy oferują mnóstwo innowacyjnych funkcji.

Do redakcji PCWorld na krótki test trafił Mercedes Benz EQC 400 4MATIC w wersji AMG. Korzystając z okazji postanowiłem zobaczyć jak w praktyce żyje się z pierwszym przedstawicielem serii EQ.

Mercedes Benz EQC 400 4MATIC - kompaktowy SUV i poniżej 5 sekund do setki

Na samym początku zaczniemy od kilku danych technicznych. Mercedes Benz EQC 400 4MATIC to kompaktowy SUV zbudowany na bazie spalinowego odpowiednika - doskonale znanego i lubianego modelu GLC. Producent przeprojektował nieco front oraz klapę tylną wraz z oświetleniem. W środku otrzymaliśmy nowszy kokpit z połączonymi ekranami systemu MBUX. Rozwiązanie to znamy między innymi z nowej klasy A oraz GLA.

Mercedes Benz EQC 400 4MATIC - widok z tyłu

Auto zbudowano na platformie MRA, która została wykorzystana między innymi podczas projektowania Klasy E, CLSa oraz flagowej limuzyny o sportowych aspiracjach - modelu AMG GT 4 Door Coupé.

Napis EQC na przednim błotniku

Samochód napędzany jest dwoma silnikami elektrycznymi o oszałamiającej mocy systemowej 408 koni mechanicznych. Moment obrotowy to aż 760 Nm. Co ważne oba te parametry dostępne są na zawołanie.

Główny silnik elektryczny znajduje się pod maską. Dodatkowy motor podwieszono pod tylną osią

Całość zasilana jest z wykorzystaniem akumulatorów o pojemności użytecznej na poziomie 80 kWh. Według cyklu WLTP po pełnym naładowaniu przejedziemy nawet 414 km. Podczas testów zasięg wahał się od 300 km w trasie do 350 km w mieście, a zużycie energii oscylowało w okolicach 25-27 kWh/100 km. Warto jednak podkreślić, że rzadko korzystałem z pełnej rekuperacji oraz z chęcią wykorzystywałem możliwości silników elektrycznych.

Charakterystyczne świtała ciągnące się po całej szerokości karoserii

W tym miejscu warto zaznaczyć, że EQC 400 4MATIC pomimo rodzinnej charakterystyki oraz obecności wysokiego nadwozia przyśpiesza od 0 do 100 km/h w zaledwie 4,8 sekundy. Robiąc to, auto ani na moment nie zrywa przyczepności. To zasługa świetnego napędu 4MATIC i dwóch silników, a także 21 calowych kół z oponami Michelin Pilot Sport SUV. Dodam tylko, że rezultaty są powtarzalne niezależnie od stopnia naładowania baterii.

Opcjonalne, 21 calowe felgi aluminiowe

Testowany egzemplarz został wyceniony na około 430 tysięcy złotych. Bazowa konfiguracja startuje z poziomu 299 tysięcy złotych. Model SPORT możemy nabyć od 347 tysięcy złotych. Oznacza to, że w egzemplarzu, którym jeździłem znalazły się opcje za około 80 tysięcy złotych.

Mercedes dba o szczegóły - logo znajdziemy na wycieraczkach i szybie czołowej

Przejdźmy jednak do tego, co interesowało mnie najbardziej - nowinek technologicznych zastosowanych w aucie. Mercedes Benz EQC 400 4MATIC to auto wręcz stworzone dla fanów nowych technologii oraz geeków. Testowy egzemplarz został wyposażony we wszystkie opcje dodatkowe, a ja postanowiłem je przetestować. Oczywistości takie jak podgrzewane i chłodzone fotele, elektrycznie regulowaną kolumnę kierownicy czy wyświetlacz Head Up pomijam. W tej klasie znajdziemy je w konkurencyjnych autach.

Wyświetlać Head Up

Czas jednak na to czym EQC 400 4MATIC zachwyca najbardziej.

Mercedes Benz EQC 400 4MATIC

Nagłośnienie Burmester - sala koncertowa w centrum miasta

Zaczniemy od nagłośnienia. Jest to element wyposażenia, który zawsze zwraca moją uwagę. Podróżując autem lubię słuchać dobrej muzyki. W testowanym Mercedesie znalazłem opcjonalny zestaw nagłośnienia surround Burmester. Co ciekawe to jedna z tańszych opcji - dopłata względem bazowego audio wynosi zaledwie 2552 zł. Zdecydowanie są to dobrze wydane pieniądze. W zamian otrzymujemy 13 głośników zaprojektowanych specjalnie do wnętrza auta oraz 9-kanałowy wzmacniacz o mocy 590 W.

Nagłośnienie Burmester z przodu Nagłośnienie Burmester z tyłu

Auto posiada głośniki niskotonowe zintegrowane ze szkieletem samochodu oraz system optymalizacji dźwięku dla pasażerów w obu rzędach. Całość uzupełnia system kompensacji szumów (odpowiednik ANC w słuchawkach) oraz tryb dźwięku przestrzennego.

W aucie z podwójnymi szybami i z napędem elektrycznym dobre nagłośnienie robi piorunujące wrażenie.

MBUX podczas odtwarzania muzyki

Na koniec warto dodać, że decydując się na Burmestera otrzymamy przepiękne wstawki na drzwiach, które zwracają uwagę każdej osoby wsiadającej do EQC.

PRE SAFE - najnowsze technologie na straży bezpieczeństwa

System PRE SAFE to zabezpieczenia na miarę XXI wieku. Rozwiazanie to pozwala zredukować uszkodzenia naszego ciała podczas wypadku. System podczas każdego uruchomienia pojazdu dopasowuje pasy bezpieczeństwa do naszego ciała. Dodatkowo podczas gwałtownego hamowania, zmiany pasa ruchu lub awaryjnego hamowania pojazd automatycznie "przyciska" nas do fotela i optymalizuje ustawienie zagłówka. W przypadku, gdy dojdzie do najgorszego - wypadku - auto generuje dźwięk o przeciwnej amplitudzie, aby chronić nasze uszy.

Klamki z aluminiową wstawką i czujnikiem do otwierania

Kamery 360 stopni z widokiem ultraszerokokątnym

Kamery 360 stopni powoli stają się standardem. Wyposażenie to znajdziemy w końcu nawet w taniej Dacii Duster. W Mercedesie EQC 400 4MATIC za pakiet parkowania z kamerą 360 stopni należy zapłacić 2348 zł. W zamian otrzymujemy przednią kamerę, kamery w lusterkach oraz kamerę tylną. Całość połączono z czujnikami parkowania z przodu i z tyłu.

Kamerka przednia (do systemu parkowania)

Warto dodać, że przednia i tylna kamera posiadają tryb ultraszerokokątny znany z nowoczesnych smartfonów. Pozwala on dokładnie zapoznać się z sytuacją tuż przed i tuż za autem. Są to miejsca, których nie sprawdzimy ludzkim okiem.

Widok ultraszerokokątny z kamerki przedniej

Tylna kamerka chowana jest za logo Mercedesa. Oznacza to, że nie musimy martwić się o jej zabrudzenia.

Kamerka tylna została ukryta pod logo Mercedesa

Mercedes Benz EQC 400 4MATIC posiada jeszcze jedną kamerkę. Dokładniej jest to wideorejestrator DASHCAM za 1021 zł. Został on umieszczony pod lusterkiem głównym razem z czujnikami PRE SAFE oraz DISTRONIC (aktywny tempomat). Wideorejestrator wykorzystywany jest również podczas postoju na światłach - pokazuje sytuację przed pojazdem - oraz do nawigacji.

Wideorejestrator i czujniki systemów bezpieczeństwa

Trzystrefowa klimatyzacja z jonizacją, perfumami i zdalnym uruchamianiem

Elementem który zaskakuje jest klimatyzacja. EQC 400 4MATIC w opcji za 1710 zł może zostać wyposażony w pakiet AIR-BALANCE. Jest to system perfumowania wnętrza. W schowku przed pasażerem znajdziemy dedykowane miejsce na flakonik z zapachem. Co ciekawe połączenie odbywa się również magnetycznie - auto rozpoznaje zapachy i wie, kiedy należy wymienić wkład. Producent proponuje kilka zapachów. W testowanym modelu otrzymałem flakon o dumnej nazwie Downtown Mood, który idealnie pasował do charakteru testowanego Mercedesa. Jest to bowiem auto, które najlepiej odnajduje się w dużej aglomeracji miejskiej.

Zapach Downtown Mood Flakon w schowku pasażera

Funkcja AIR-BALANCE została zintegrowana z jonizatorem powietrza. To świetne rozwiazanie dla alergików i astmatyków. Pojazd automatycznie filtruje powietrze. W korku nie musimy się już martwić zapachem spalin. Powietrze w aucie będzie czyste, a na dodatek w dowolnym momencie możemy uruchomić aromaterapię.

Ustawienia jonizacji i aromaterapii

Asystent wnętrza - Twój samochód wie, co chcesz zrobić

Testowany egzemplarz Mercedesa EQC400 4MATIC wyposażono również w asystenta wnętrza MBUX. Auto niedaleko włącznika świateł wewnętrznych posiada dodatkowe czujniki, które wykrywają ruchy rąk. W momencie, gdy wieczorem wychylimy się w stronę schowka pasażera, auto automatycznie uruchomi podświetlenie prawej strony wnętrza.

Czujniki do asystenta wnętrza

Czujniki reagują również na stworzone przez kierowcę gesty. Istnieje możliwość szybkiego wyłączenia ekranu lub wywołania danej funkcji. To przydatny gadżet o którego istnieniu dowiedziałem się dopiero po dwóch dniach jazdy.

Wnętrze

Łączność bezprzewodowa ze smartfonem, znacznik NFC i szybka ładowarka bezprzewodowa

W testowanym EQC 400 4MATIC znalazłem ładowarkę bezprzewodową oraz wielofunkcyjną telefonię z zewnętrzną anteną wzmacniającą zasięg. Całość uzupełnia znacznik NFC, który pozwala na szybkie parowanie smartfonów z Androidem.

Konsola sterowania. W tle znacznik NFC, ładowarka bezprzewodowa oraz port USB Typu C

Zestaw głośnomówiący posiada dwa mikrofony - dla kierowcy i pasażera oraz wspiera połączenie dwóch telefonów w tym samym czasie.

Ładowarka bezprzewodowa pozwala na szybkie ładowanie z mocą 7,5 oraz 10 W. Alternatywnie obok znajdziemy gniazdo USB Typu C. Służy ono również do podłączenia urządzenia do Apple CarPlay oraz Android Auto.

Android Auto i Apple CarPlay - są, ale nie będziesz z nich korzystać

Skoro mowa już o systemach integracji smartfona z systemem inforozrywki MBUX wystarczy powiedzieć, że są. Raczej i tak nie będziesz z nich korzystał. Pakiet integracyjny "smartphone" kosztuje 1787 zł i pozwala na przewodowe podłączenie smartfonów iPhone oraz Android. Niestety nawet w opcji nie ma łączności bezprzewodowej. Dodatkowo zawartość wyświetlana jest jedynie na kawałku ekranu głównego. Przy możliwościach wbudowanego systemu MBUX korzystanie z Android Auto i Apple CarPlay mija się z celem.

Android Auto CarPlay

Nawigacja z rozszerzoną rzeczywistością

System MBUX można dodatkowo wyposażyć w rozszerzoną rzeczywistość. Opcja ta kosztuje 1991 zł i zdecydowanie jest warta grzechu. Po uruchomieniu nawigacji przed każdym zakrętem, zmianą pasa ruchu lub skrętem na ekranie nawigacji zobaczymy obraz z kamery z nałożonymi nazwami ulic i strzałkami. Klasyczna nawigacja nadal wyświetla się z lewej strony oraz na wyświetlaczu Head Up. Alternatywnie możemy ją również umieścić pomiędzy zegarami.

Nawigacja z rozszerzoną rzeczywistością

Rozszerzona rzeczywistość działa bardzo dobrze niezależnie od warunków atmosferycznych - korzysta z wbudowanego wideorejestratora, który jest oczyszczany wycieraczkami przednimi. Rozwiązanie to świetnie sprawdza się w centrum miasta oraz na skomplikowanych skrzyżowaniach.

Inteligentne planowanie trasy

Mercedes Benz EQC 400 4MATIC to auto elektryczne. Oznacza to, że podczas dłuższych tras musimy planować ładowania. W tym celu przyda się usługa Mercedes Me oraz wbudowany system nawigacji. Po wyznaczeniu celu pojazd automatycznie sprawdza czy uda nam się dotrzeć bez dodatkowego ładowania. W momencie, gdy jest to niemożliwe nawigacja sama szuka najwygodniejszego punktu ładowania i dodaje go do trasy. System przewiduje jak długo musimy się ładować oraz do jakiego poziomu warto ładować akumulator, aby zoptymalizować czas potrzebny na dotarcie do celu.

Wyszukiwanie ładowarki na trasie

Całość korzysta z wbudowanego połączenia 4G LTE i posiada aktualną mapę ładowarek. Co ważne w przypadku ładowarek podpiętych do internetu widać ilość wolnych miejsc do ładowania.

Widok zasięgu

Pakiet Energizing - szybki odpoczynek podczas ładowania

Gdy mowa już o ładowaniu warto wspomnieć o pakiecie Energizing, który przyda się podczas postoju na szybkiej ładowarce. Jest to rozwiązanie pozwalające szybko odprężyć się podczas ładowania. Producent proponuje kilka programów wyciszających, poprawiających samopoczucie oraz zachęcających do działania.

Pakiet Energizing

Całość można zintegrować z opaskami i zegarkami firmy Garmin. Auto zna wtedy nasz puls oraz historię aktywności, co pozwala lepiej dostosować parametry treningów.

Mercedes Benz EQC 400 4MATIC na stacji szybkiego ładowania

Mercedes Benz EQC 400 4MATIC to auto, z którego nie chce się wysiadać

Mercedes Benz EQC 400 4MATIC to z pewnością auto przyszłości, które nieco wyprzedza swoje czasy. W tym kompaktowym SUVie znajdziemy osiągi typowe dla aut sportowych, a na dodatek całość uzupełniono najnowszymi zdobyczami technologicznymi.

Mercedes Benz EQC 400 4MATIC - widok z przodu

Testowany model zachwyca dopracowanymi gadżetami, które uprzyjemniają jazdę, gwarantują nam poczucie bezpieczeństwa i nie pozwalają nudzić się nawet podczas ładowania.

Podczas kilkudniowych testów pokonałem Mercedesem EQC 400 4MATIC około 400 km. Przez ten czas co chwilę odkrywałem nowe funkcje i udogodnienia. Wyżej wymienione rozwiązania to jedynie kropla w morzu opcji, które możemy znaleźć w Mercedesie EQC 400 4MATIC.

Podsumowując jeżeli jesteś już gotowy na zakup auta elektrycznego, masz odpowiednią infrastrukturę do ładowania i chcesz auto klasy premium to EQC 400 4MATIC będzie świetnym wyborem. To samochód, który bez problemu może konkurować z Teslą.