Messenger z opcją uwierzytelniania za pomocą Face ID/Touch ID

Messenger to jedna z kluczowych aplikacji na naszych smartfonach. Program ten służy do komunikacji ze znajomymi i zawiera wiele poufnych danych. Z pewnością nie chcielibyśmy, aby inne osoby dostały się do naszych czatów. Z tego właśnie powodu Facebook zaktualizował aplikację Messenger na iOS i dodał do niej zabezpieczenie, które do tej pory znane było z aplikacji bankowych.

Messenger zablokowany przez Face ID na iPhone Xs

Najnowsza wersja aplikacji Messenger na iOS pozwala zabezpieczyć dostęp do aplikacji za pośrednictwem wbudowanych systemów zabezpieczeń biometrycznych. W przypadku starszych modeli iPhone'a, iPhone'a SE 2020 oraz iPadów będzie to czytnik linii papilarnych Touch ID. Posiadacze iPhone'a X oraz nowszych, a także iPadów Pro 2018/2020 skorzystają z rozpoznawania twarzy Face ID.

Messenger zablokowany przez Face ID

Blokada aplikacji jest już dostępna dla wszystkich użytkowników. Wystarczy zaktualizować aplikację do najnowszej wersji, która została udostępniona dziś rano. Opcja blokady dostępu znajduje się w Ustawieniach > Prywatność > Blokada aplikacji. Messenger pozwala wybrać jedną z kilku opcji - blokowanie od razu po wyjściu z aplikacji, po minucie, po 15 minutach oraz po godzinie.

Ustawienia blokady aplikacji

Facebook poinformował, że planuje wprowadzić podobną funkcję w aplikacji klienckiej na urządzenia z systemem operacyjnym Android.

