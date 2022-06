Meta zapłaci karę za dyskryminację w algorytmie wybierającym reklamy. Co się nie spodobało władzom?

Facebook i dyskryminacja? Taka informacja może wywołać zdziwienie, ponieważ serwis słynie aż z nadgorliwości we wdrażaniu politpoprawności. A jednak coś nie wyszło...

Meta to metawersum, obejmujące między innymi Facebooka. Jednym z poważniejszych źródeł dochodu są reklamy - a jak wiemy, istnieją specjalne algorytmy dopasowujące wyświetlane treści do preferencji użytkownika. Jak się jednak okazuje, biorą one pod uwagę także rasę, płeć, wyznanie oraz stan cywilny. I to właśnie jeden z takich algorytmów spowodował, że firma Marka Zuckerberga będzie musiała zapłacić karę w wysokości 115 054 dolarów. Powód? Otóż reklamy dotyczące wynajmu mieszkania na terenie Nowego Jorku wykluczały osoby nie spełniające pewnych kryteriów.

Jest to niezgodne z przepisami Fair Housing Act (FHA), które zakazują nawet zabraniania oglądania nieruchomości online ze względu na narodowość, rasę, wyznawaną religię czy płeć. Meta przyznała się do błędu i zadeklarowała nie tylko, że zapłaci wymaganą karę, ale również wprowadzi w algorytmie zmiany które wykluczą podobne sytuacje. Przestanie również używać narzędzia Special Ad Audience, które również opiera się na dyskryminującym algorytmie. Zmiany zostaną wprowadzone z trakcie kolejnych sześciu miesięcy.

No cóż, muszę przyznać, że Facebook jest ostatnim miejscem, które kojarzyło mi się z rasistowskimi podziałami, jak się jednak po raz kolejny okazuje, najciemniej może być nawet pod latarnią.

