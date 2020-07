Metacritic zmienia politykę dotyczącą recenzowania gier przez fanów

Serwis Metacritic postanowił walczyć z tzw. "review bombingiem" i zablokował możliwość oceniania gier przez graczy krótko po ich premierze.

Review bombing to sytuacja, w której duże grupy użytkowników pozostawiają negatywne recenzje konkretnych dzieł, często chcąc zwrócić uwagę na problem z produktem lub jego twórcą. Niestety, Chociaż review bombing może być wynikiem krytykowania przez konsumentów złej jakości produktu, to równie często (a może nawet częściej) jest on wyrazem niezadowolenia związanego z kwestiami politycznymi i kulturowymi dotyczącymi dzieła bądź jego twórcy.

Znakomitym tego przykładem jest premiera The Last of Us Part II. Produkcja Naughty Dog została uznana przez zawodowych recenzentów za jedną z najwybitniejszych gier tej generacji. Zupełnie innego zdania byli sami gracze, którzy już w dniu premiery wystawiali grze najniższe możliwe oceny. Oznacza to, że większość osób krytykująca grę w Metacritic, tak naprawdę nawet w nią nie zagrała lub, co najwyżej, spędziła z nią zaledwie chwilę. Metacritic doszedł do wniosku, że takie praktyki, które zakłamują prawdziwą ocenę gry, nie mogą mieć miejsca.

Pierwszym krokiem do rozwiązania tego problemu ma być 36-godzinny "okres ochronny" dla nowych gier. Oznacza to, że gracze chcąc wystawić danej produkcji ocenę, będą musieli z tym poczekać przynajmniej 1,5 dnia.

W oficjalnym oświadczeniu przedstawiciele serwisu Metacritic stwierdzili:

Wprowadziliśmy 36-godzinny okres oczekiwania na wszystkie recenzje użytkowników w naszej sekcji gier, aby zapewnić naszym graczom czas na zagranie w te gry przed napisaniem recenzji. Ten nowy okres oczekiwania na recenzje użytkowników został wprowadzony w sekcji gier Metacritic i został oparty na badaniach danych oraz przy udziale krytyków i ekspertów branżowych.

Czy nowe restrykcje wyeliminują review bombing w serwisie Metacritc? Z całą pewnością nie, ale być może dodatkowy czas sprawi, że bezpodstawnie hejtujący grę użytkownicy nieco ochłoną i odstąpią od swoich praktyk.

