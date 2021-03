Meteoryt starszy od ziemi, czyli kosmiczne znalezisko na Saharze

Na pustyni Sahara znaleziono meteoryt starszy od naszej planety. Naukowcy określają go jako fragment „utraconego brata ziemi”. Co to oznacza?

Choć od miesięcy oczy całego świata skierowane są na pandemię i zagadnienia z nią związane, to nie znaczy, że nauka w innych dziedzinach została zahamowana. Przykładem mogą być choćby niesamowite odkrycia związane z kosmosem, jak np. lądowanie Perseverance na Marsie, zaskakujące zdjęcie Wenus zrobione przez satelitę badającego słońce czy prace polskich naukowców nad bazami na Księżycu w celu badania i pozyskiwania znajdującego się tam cennego surowca. Kolejnego odkrycia w dziedzinie kosmosu dokonano jednak… na ziemi, a konkretnie na Saharze. Znaleziony tam meteoryt wylądował na pustyni w zeszłym, 2020 roku i stanowi nie lada gratkę dla naukowców. Jak się bowiem okazało, jest on starszy od Ziemi i liczy około 4,6 mld lat, co czyni go najstarszym, zbadanym do tej pory przez ludzi obiektem. Zarówno wiek, jak i wyodrębnione ze składu kosmicznej skały minerały wskazują na to, że pochodzi ona z wczesnego Układu Słonecznego i jest fragmentem skorupy dużego, skalistego ciała będącego w trakcie procesu jego przekształcania się w planetę. Meteoryt został zatem ogłoszony fragmentem utraconego brata Ziemi. Oznacza to, że meteoryt, nazwany przez badaczy Erg Chech 002 (EC 002), jest częścią planety, która zrodziła się w momencie, gdy powstawał Układ Słoneczny. Co się z nią stało? Naukowcy wyjaśniają, iż podobnie jak większość podobnych tworów uległa ona prawdopodobnie zniszczeniu na wczesnym etapie (tzw. niemowlęcym). Powody tego mogły byś jednak różne, np. zderzenie z większą skałą lub wchłonięcie przez inne, formujące się później planety skaliste, jak Ziemia, Mars czy Wenus. Układ Słoneczny kryje wiele tajemnic Co ciekawe, meteoryt zawiera radioaktywne izotopy glinu i magnezu, a jego skład chemiczny pokazuje, że planeta, z której pochodzi różniła się od większości znanych ludzkości rodzajów. Mianowicie, jej skorupa była stworzona z bogatego w krzemionkę andezytu, a nie jak większość – z bazaltu. Aktualne ceny w sklepach Teleskop SKY-WATCHER (Synta) SK Dobson 8" Pyrex 1 390 zł Teleskop SKY-WATCHER (Synta) SK Dobson 8" Pyrex 1 390 zł