Metro: 2033 Redux i Everything dostępne za darmo

Kolejny piątek, kolejne prezenty od Epic Games Store. Dwa dobre tytuły - Metro: 2033 Redux i Everything - już na Was czekają!

Spis treści

Metro 2033 Redux

W 2013 roku świat został zniszczony w wyniku kataklizmu, a prawie cała ludzkość uległa zagładzie. Powierzchnia ziemi stała się trującym pustkowiem. Garstka ocalałych schroniła się w podziemiach moskiewskiego metra, a cywilizację człowieka znów ogarnął mrok średniowiecza...

Jest rok 2033. Pod powierzchnią ziemi zdążyło się już urodzić i wyrosnąć całe pokolenie. Oblegane przez wrogów miasta przy stacjach metra walczą o przetrwanie – zarówno między sobą, jak i ze zmutowanymi koszmarami czyhającymi na powierzchni. Masz na imię Artiom. Urodziłeś się w ostatnich dniach przed kataklizmem, ale wychowałeś już pod ziemią. Nigdy nie udawałeś się poza obręb swojego miasta, lecz niezwykły splot wydarzeń zmusza Cię do wyruszenia w desperacką misję do samego serca metra. Musisz ostrzec resztki ludzkości przed straszliwym nadciągającym niebezpieczeństwem. Podczas swojej wędrówki trafisz do zapomnianych katakumb pod torami metra i zwiedzisz zrujnowane pustkowia na powierzchni, a Twoje decyzje zaważą na przyszłości całego rodu ludzkiego. Co, jeśli prawdziwe zagrożenie nie przychodzi z zewnątrz?

Everything

Everything to epicka, uhonorowana nagrodami gra symulująca rzeczywistość, w której możesz stać się wszystkim, co widzisz: zwierzętami, planetami, galaktykami i jeszcze dalszymi partiami kosmosu. Podróżuj między różnymi poziomami bytu i odkrywaj rozległy wszechświat wzajemnie powiązanych rzeczy, który nie narzuca celów, nie wyznacza zadań i nie ocenia. Everything to proceduralna, bazująca na zachowaniu sztucznej inteligencji symulacja natury widzianej z perspektywy wszystkiego we wszechświecie.

Znajdująca się w grze inspirująca narracja filozofa Alana Wattsa oraz bogata ścieżka dźwiękowa skomponowana przez Bena Lukasa Boysena pozwolą Ci zobaczyć życie w innym świetle.

Aby mieć obie gry za darmo, wjedź na stronę Epic Games Store i po prostu dodaj je do swojej biblioteki.