Metro 2033 Redux za darmo w Epic Games Store

Pora na kolejną darmową grę od Epic Games Store. Tym razem otrzymaliśmy znakomite Metro 2033 w odświeżonej wersji.

Metro 2033 Redux to odświeżona wersja hitu z 2010 roku. Znakomita produkcja studia 4A Games wprowadza nas w ponure, postapokaliptyczne uniwersum stworzone przez pisarza Dmitry'a Glukhovsky'ego. Ten pierwszoosobowy shooter wciąż może się pochwalić nie tylko znakomitą oprawą graficzną, ale przede wszystkim klimatem i grywalnością. Jeśli jeszcze nie mieliście okazji, to musicie spróbować Metro 2033 Redux.

Pamiętajcie jednak, że czasu na dodanie gry do swojej biblioteki w Epic Games Store macie niewiele. Darmowa wersja gry będzie dostępna jedynie do jutra - 23 grudnia, do godziny 17:00. Wówczas w sklepie Epic Games Store pojawi się kolejna darmowa produkcja.

Przypomnijmy, obecnie w Epic Games Store trwa świąteczna wyprzedaż. Włodarze sklepu postanowili, że codziennie - do końca roku, będą rozdawać jedną darmową grę dziennie. Do tej pory otrzymaliśmy już m.in. Cities Skylines, Oddworld: New 'n' Tasty czy Alien: Isolation. Co więcej, wiele tytułów możecie obecnie nabyć w niższych cenach, szczególnie, że bardzo łatwo jest zdobyć bon na 40 złotych, na zakupy w sklepie.

