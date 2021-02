Metro: Last Light Redux i For The King za darmo w Epic Games Store

Sklep Epic Games ponownie przygotował dla nas dwie darmowe produkcje na PC. Tym razem są to wielokrotnie nagradzane produkcje - Metro: Last Light Redux i For The King.

Serii Metro nie trzeba chyba przedstawiać żadnemu sympatykowi gier. W postapokaliptycznym świecie wykreowany przez pisarza Dimitry'a Glukhovsky'ego zakochały się już miliony graczy i czytelników na całym świece. Dzięki Epic Games Store możemy teraz za darmo pobrać odświeżoną drugą cześć cyklu - Metro: Last Light Redux. Oprócz poprawionej oprawy audio-wzualnej, możemy również liczyć na wszystkie wcześniej opublikowane dodatki, a także nowe tryby i ulepszenia. W tym tryb stalkera, w którym przeciwnicy są bardziej agresywni, a gracze mają ograniczone zasoby, oznaczenia HUD i muszą sobie radzić bez celownika.

For the King to z kolei niezwykle ciekawe połączenie gry strategicznej, RPG, a nawet roguelike. Gracze przenoszą się do fantastycznej krainy Fahrul, w której to będą musieli regularne toczyć potyczki (w trybie turowym), rozwijać swoje umiejętności i zdobywać łupy. Zabawa w For the King może trwać właściwie w nieskończoność, a to dzięki proceduralnie generowanym mapom, zadaniom, przedmiotom i wydarzeniom. Co więcej, w produkcję studia IronOak Games możemy grać sami, jak i z maksymalnie dwójką przyjaciół za pośrednictwem kooperacji lokalnej lub sieciowej.

Wersja gry, którą możemy pobrać za darmo z Epic Games Store zawiera wszystkie wydane wcześniej dodatki, w tym: Dungeon Crawl, Frozen Expanse Adventure, Gold Rush Un-Cooperative Mode czy Into The Deep.

