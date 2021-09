Mężczyzna połknął telefon i przeżył [Zobacz zdjęcia]

Mówi się, że Nokia 3310 była niezniszczalnym telefonem. Wygląda na to, że spędzenie czterech dni w ludzkim żołądku może potwierdzać tę tezę.

Do kliniki gastroenterologii w Kosowie trafił 33-letni mężczyzna skarżący się na ból brzucha. Po dokładnych oględzinach lekarzy, okazało się, że w jego żołądku znajduje się cały telefon. Urządzenie tkwiło tam przez cztery dni i było niemożliwe do strawienia, a wyciekający kwas akumulatorowy stanowił poważne zagrożenie dla zdrowia i życia.

Lekarze usunęli przedmiot w trzech częściach metodą endoskopową, a cała procedura trwała zaledwie dwie godziny. Mężczyzna dobrze zniósł operację i rekonwalescencję. Nie wiadomo jednak dlaczego połknął telefon. Kierujący zespołem lekarzy, dr Skender Teljaku, podzielił się zdjęciami tego niezwykłego przypadku:

Różne źródła podają, że model telefonu to sławna Nokia 3310, jednak ta prawdopodobnie nie zmieściłaby się w przełyku. W rzeczywistości może być to L8star BM90, co nie zmienia faktu, że cała sytuacja jest wyjątkowo dziwna i nie zalecamy jej powtarzać.

