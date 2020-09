Mi 10T Pro, Mi 10T oraz Mi 10T Lite - oto nowe smartfony Xiaomi

Trzy nowe smartfony zaprezentowała firma Xiaomi w dniu dzisiejszym. Każdy z modeli oferuje przede wszystkim dobre parametry (każdy z nich posiada moduł 5G), co w połączeniu z atrakcyjną ceną może sprawić, że Mi 10T Pro, Mi 10T oraz Mi 10T Lite będą chętnie wybierane przez konsumentów.

Spis treści

Xiaomi Mi 10T Pro nagrywa filmy w jakości 8K

Najnowszy model z dopiskiem Pro w nazwie będzie obiektem zainteresowania przede wszystkim osób, które na co dzień lubią tworzyć materiały foto i wideo za pomocą swoich smartfonów. To właśnie dla nich Xiaomi przygotowało Mi 10T Pro, który wyposażony jest w aparat o rozdzielczości 108MP. Oznacza to możliwość nagrywania filmów nawet w jakości 8K. Pozostając przy temacie mobilnej fotografii warto zauważyć, że “najwyższy” model posiada również stabilizację obrazu OIS co może znacznie zwiększyć atrakcyjność przygotowanych materiałów wideo. Oprócz głównego obiektywu smartfon posiada ultraszerokokątne “oko” 13MP oraz makro 5MP. Na przodzie znajduje się aparat do selfie, który oferuje rozdzielczość wynoszącą 20MP.

Mi 10T Pro oraz Mi 10T z szeregiem fotograficznych usprawnień

Zdecydowanie widać nacisk producenta na to, by najnowsze smartfony robiły fajne zdjęcia i filmy. Mi 10T posiada obiektyw główny 65MP, a także wspomniane wcześniej obiektywy dodatkowe - takie same, jak w przypadku Mi 10T Pro. Xiaomi wprowadził do swoich smartfonów zmodyfikowane pod kątem tworzenia fotek oprogramowanie. Znajdziemy tam sześć trybów, które potrafią wykorzystać na przykład długi czas ekspozycji. Krótko mówiąc - nawet laik będzie mógł stworzyć ładne, a nawet artystyczne zdjęcia. Przykładem niech będzie tryb Moving crowd, który skupia się na obiekcie, a przy okazji rozmywa tło. Jest też funkcja Star trails, która jak sama nazwa mówi pozwala na stworzenie wirującego, gwieździstego nieba. Są również opcje dla fanów modyfikacji - mowa o filtrach takich jak Cyberpunk, Gold vibes, czy Black ice. Ciekawie wygląda funkcja Dual Video, która pozwala na przygotowanie materiału z dwóch różnych perspektyw wykorzystując do tego obiektywy przednie i te, które znajdują się na tylnej części obudowy.

XIaomi Mi 10T oraz Mi 10T Pro z ekranem 144Hz

Dużym atutem obu nowych modeli jest ekran, który oferuje częstotliwość odświeżania na poziomie 144Hz. Oczywiście, wyświetlacz nie będzie pracował ciągle z taką częstotliwością. Za wybór będzie odpowiadać funkcja AdaptiveSync, która automatycznie wykryje liczbę klatek, które są emitowane na ekranie. Wtedy dostosuje poziom odświeżania. Przykładowo, w filmach będzie to 48Hz, w serialach 50Hz, w grach właśnie do 144 Hz. To dobre podejście, bowiem stałe 144Hz może znacznie zużywać baterię. Jest też funkcja Motion Estimation, Motion Compensation, która wykorzystuję sztuczną inteligencję do zwiększania liczby klatek, czego efektem będzie płynniejszy obraz. Fani lektury e-booków będą zainteresowani trybem Czytania 3.0, który ma sprawiać wrażenie, jakbyśmy czytali książkę na zwykłym papierze. W praktyce nasze oczy nawet po długiej lekturze mają nie odczuwać zmęczenia.

Oba smartfony wyposażone są w ten sam ekran o przekątnej 6,67-cali, który wyświetla obraz w rozdzielczości FHD+ (2400 x 1080 pikseli). Według specyfikacji możemy dowiedzieć się, że jasność ekranu wynosi 500 nitów, lub 650 w trybie maksymalnej jasności. Wyświetlacz chroni szkło Corning Gorilla Glass 5.

Specyfikacje? Z małymi wyjątkami praktycznie różnic brak

Ciekawe jest to, że w przypadku Mi 10T oraz Mi 10T Pro różnice są wręcz znikome. Dotyczą głównie aparatu i to tylko głównego na “pleckach”, a także ewentualnie pamięci RAM. No dobrze, wersja Pro posiada jeszcze kolor Aurora Blue, oprócz wspólnych - czarnego (cosmic black) oraz srebrnego (lunar silver). W obu przypadkach mamy ten sam procesor - Qualcomm Snapdragon 865, który cechuje się taktowaniem do 2,84 GHz. Chipset graficzny w tym przypadku to Adreno 650. Mamy również tą samą baterię o pojemności 5000 mAh z oferowanym szybkim ładowaniem 33W. Tak, ładowarka znajduje się w pudełku, co podobno w przypadku iPhone 12 nie będzie takie oczywiste. Czytnik odcisków linii papilarnych został umieszczony w przycisku włącznika. Oba smartfony posiadają funkcję rozpoznawania twarzy ze wsparciem AI. W przypadku modułów łączności mamy do dyspozycji Dual SIM, wsparcie 5G, NFC, port podczerwieni, a także Wi-Fi 6.

W końcu coś, co je różni. Chodzi o warianty pamięci. Mi 10T oferowany jest w dwóch: 6 GB + 128 GB oraz 8 GB + 129 GB. Z kolei Mi 10T Pro sprzedawany jest w następujących wariantach: 8 GB + 128 GB, a także 8 GB + 256 GB. Pierwsza to pamięć RAM, druga dotyczy nośnika danych.

Warto wspomnieć jeszcze o wymiarach i wadze. Mi 10T Pro: 165,1mm x 76,4mm x 9,33mm, 218 g. Z kolei Mi 10T: 165,1mm x 76,4mm x 9,33mm, 216 g.

Ile kosztować będą Mi 10T oraz Mi 10T Pro?

Cena startuje od 499 euro za wersję “podstawową”, a więc 6 GB + 128 GB. Mówimy o Mi 10T. Wersja z większą pamięcią RAM kosztować będzie 549 euro. Z kolei cena modelu Pro startuje od 599 euro za wariant podstawowy i kończy się na 649 euro za wersję z 256 GB pamięci wewnętrznej.

Tańszy odpowiednik - Mi 10T Lite

Co prawda wersja Lite nie jest tak zaawansowana jak pozostałe dwa modele, jednak nadal warto zwrócić na nią uwagę. Przede wszystkim tu także znajdziemy “mocny” aparat 64MP. Co ciekawe, Mi 10T Lite wyposażony jest w aż cztery obiektywy. Oprócz wspomnianego 64MP jest tam także ultraszerokokątny 8MP, makro 2MP oraz czujnik głębi 2MP. Na froncie umieszczono aparat do selfie o rozdzielczości 16MP.

Ekran wcale nie jest słabszy

Tańszy, nie znaczy gorszy. W tym przypadku możemy śmiało tak powiedzieć, bowiem Mi 10T Lite również jest bardzo interesujący pod kątem wyświetlacza. Ekran oferuje częstotliwość odświeżania na poziomie 120 Hz co może zagwarantować nam bardzo dużą płynność. Proporcje 20:9, rozdzielczość 2400 x 1080 (FHD+) i przekątna 6,67-cali, jasność wynosząca 450 nitów. Taki ekran śmiało wystarczy nam do przeglądania filmów, na przykład w podróży. Warto jeszcze wspomnieć, że wyświetlacz wspiera tryb HDR10, Tryb Czytania 3.0 oraz Sunlight 3.0. Przed zarysowaniami chroni go szkło Corning Gorilla Glass 5. W przeciwieństwie do droższych braci, gdzie zastosowano szkło również z tyłu, a ramka jest aluminiowa, Mi 10T Lite co prawda szkło posiada również z tyłu, ale ramka jest już niestety plastikowa. No cóż, na czymś trzeba było zaoszczędzić. Tak, jest czytnik linii papilarnych. Tak, jest funkcja rozpoznawania twarzy.

Pozostałe informacje na temat Mi 10T Lite

Również procesor nie jest tak szybki, bowiem producent zastosował Qualcomm Snapdragon 750G oferujący taktowanie do 2.2 GHz. Oczywiście, do codziennej pracy z telefonem powinien wystarczyć, ale już wymagające gry mogą stwarzać mu problemy. W kwestii łączności mamy do dyspozycji 5G, Dual SIM, Wi-Fi oraz NFC. Bateria, nieco mniejsza, bowiem o pojemności 4820 mAh, ale również wspiera szybkie ładowanie 33W. Jeśli chodzi o wymiary, są one praktycznie takie same jak w przypadku Mi 10T oraz Mi10T Pro, a wynoszą: 165,38mm x 76,8mm x 9,0mm. Waga smartfona to 215 g.

Jeśli chodzi o warianty pamięci w tym przypadku mamy do dyspozycji dwie opcje: 6 GB pamięci RAM oraz 64 GB wewnętrznej na dane, lub 128 GB pamięci na nasze pliki. Cena w przedsprzedaży (od 13 października) wynosi 249 euro za model z 64 GB pamięci oraz 329 euro za model z większą pojemnością nośnika danych.