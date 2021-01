Mi Air Charge - zdalne ładowanie bezprzewodowe na odległość od Xiaomi!

Chińczycy od lat mocno inwestują w elektromobilność, rozwój akumulatorów oraz systemów szybkiego ładowania. Smartfony z Chin oferują już ponad 100 W systemy ładowania przewodowego oraz 60 W systemy ładowania bezprzewodowego. Teraz nadszedł czas na kolejną rewolucję. Co prawda spowolni ona znacząco prędkość ładowania, ale sprawi, że będzie ono dla nas zupełnie niewidoczne.

Xiaomi zaprezentowało właśnie nową technologię Mi Air Charge Technology. Jak sama nazwa wskazuje pozwala ona na ładowanie urządzeń na odległość z wykorzystaniem powietrza. Mi Air Charge pozwala na zdalne ładowanie urządzeń elektronicznych bez konieczności używania ładowarek przewodowych i bezprzewodowych.

Technologia zdalnego ładowania polega na pozycjonowaniu urządzeń i bezpośrednim przesyłaniu do nich wiązki energii. Opracowany przez Xiaomi system wykorzystuje pięć anten, które dokładnie wykrywają lokalizację smartfona. W środku ładowarki znajdują się 144 anteny, które przesyłają energię elektryczną bezpośrednio do telefonu.

Aby skorzystać ze zdalnego systemu ładowania potrzebujemy smartfona wyposażonego we wbudowaną antenę odbiorczą tzw. beacon. Ładowanie odbywa się z wykorzystaniem fal milimetrowych i nie jest kompatybilne z powszechnie dostępnym standardem ładowania bezprzewodowego Qi.

Xiaomi deklaruje, że Mi Air Charge Technology jest w stanie ładować urządzenia z mocą maksymalną 5 W w promieniu kilku metrów od ładowarki. Jednocześnie można ładować kilka urządzeń z wykorzystaniem jednej ładowarki, a przeszkody fizyczne takie jak stół czy komputer nie zmniejszają wydajności ładowania.

It's not science fiction, it's technology.



Find out more about Mi Air Charge Technology, our self-developed remote charging technology here. #InnovationForEveryone