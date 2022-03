Mi Band 7 w drodze! Czym zaskoczy tegoroczna wersja opaski od Xiaomi?

Już niedługo na rynku pojawi się kolejna generacja Xiaomi Mi Band. W tym roku opaska otrzyma sporo nowych funkcji!

Xiaomi od lat rozwija swoją serię tanich opasek fitness Xiaomi Mi Band. Na przestrzeni ostatnich lat tanie akcesorium chińskiego proiucnetna zyskało mnóstwo funkcji. Pojawił się spory ekran dotykowy AMOLED, a ostatnimi czasy dodano nawet możliwość płatności zbliżeniowych z wykorzystaniem NFC. Jakie nowości szykuje dla nas Xiaomi na 2022 rok?

Xiaomi Mi Band 6 Źródło: mi.com

Opaska Xiaomi Mi Band 6 zadebiutowała na rynku w kwietniu 2022 roku. Spodziewamy się, że niedługo na rynku pojawi się Mi Band 7, który prawdopodobnie sprzedawany będzie jako Xiaomi Band 7.

Z informacji znajdujących się w bazie danych aplikacji Zeep rozwijanej przez Amazfit (firmę zależną od Xiaomi) wynika, że wkrótce na rynku pojawi się Mi Band 7. Najnowsza wersja programu zdradza funkcje nadchodzącej opaski fitness.

Nowa wersja Mi Banda będzie bardzo podobna do poprzedniej generacji, ale nie zabraknie kilku istotnych funkcji.

Nadchodząca opaska została opisana jako Xiaomi Smart Band 7. Urządzenie otrzymało numery modeli M2129B1 oraz M2130B1. Prawdopodobnie chodzi o chiński oraz międzynarodowy wariant Mi Banda 7.

Xiaomi Mi Band 7 otrzyma ekran o wyższej rozdzielczości - 192 x 490 pikseli zamiast 152 x 486 pikseli. Największą nowością będzie wsparcie dla funkcji AoD - Always on Display. Oznacza to, że opaska pozwoli na stałe wyświetlanie godziny i najważniejszych powiadomień.

Urządzenie ma wspierać 303 emotikon i 126 ikon powiadomień. Co istotne Mi Band 7 jako pierwsze urządzenie z serii może zadebiutować w wariancie z wbudowanym modułem GPS, który znacząco rozszerzy funkcje fitness.

Opaska ma pracować pod kontrolą systemu operacyjnego Zeep OS.