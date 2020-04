Mi Explorers - już można zapisywać się polskiej edycji programu

Od dzisiaj ruszyły zapisy do polskiej edycji programu Mi Explorers. A co może dać w nim udział?

Mi Explorers to program, który Xiaomi przygotowało z myślą o osobach chcących poczuć się recenzentami, fotografami lub reżyserami. Jego uczestnicy będą mogli sprawdzić możliwości smartfona Redmi Note 9 Pro. Jak podaje producent: "wybrańcy otrzymają pełen pakiet Mi Explorers, w skład którego wchodzi najnowszy telefon dla PROfesjonalistów, koszulka, kurtka, torba czy naklejki. Z takim wyposażeniem na pewno zawojujecie świat i niejeden Mi Fan będzie Wam zazdrościł takiego dodatku do Waszej kolekcji!"

W jaki sposób przystąpić do Mi Explorers? Zgłoszenia przyjmowane są od dzisiaj do 6 maja na tej stronie. Na witrynie tej znajdują się wszelkie informacje dotyczące udziału w konkursie oraz tego, jakie zadania czekają na uczestników. Warto dodać, że tego typu zabawę Xiaomi organizuje już po raz czwarty. Pierwsza miała miejsce w 2018 roku a wybrani szczęśliwcy mogli na miejscu obserwować premierę Mi A2 i Mi A2 Lite w Madrycie. W ubiegłym roku zabrano do Barcelony 20 osób i dano im dostęp do Mi 9 zaraz po premierze, zaś trzecia edycja odbyła się online w lutym.