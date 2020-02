Mi MIX Alpha trafia w końcu do sprzedaży. Ale tylko w jednym kraju.

Mi MIX Alpha zostało po prezentacji nazwane w wielu miejscach futurystycznym smartfonem. Wyświetlacz waterfall ma stosunek do obudowy wynoszący 180,6%, co osiągnięto dzięki jego "rozlaniu" na boki i plecy. Sama specyfikacja techniczna jest bardzo mocna - aparat 108 Mpix, procesor Snapdragon 855+ , modem 5G, 12GB RAM, pamięć 512GB, bateria 4050 mAh z szybkim ładowaniem 40W. Ale po prezentacji zapadła cisza, a samo Xiaomi nie było w stanie powiedzieć, kiedy smartfon trafi do sprzedaży. Jednak wczoraj na koncie twitterowym Mi India pojawiła się informacja, że urządzenie wejdzie do sprzedaży... dzisiaj.

Mi fans, the future is coming to Mi Homes.



The #MiMIXAlpha, India's first #5GSmartphone is coming to select Mi Homes across the country starting tomorrow at Mi Homes in Embassy Tech Village and Indiranagar - Bangalore.



Go, check it out.

Coming soon to other Mi Homes. pic.twitter.com/u26afPSLnl