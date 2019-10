Mi Mix Alpha P - projekt smartfonu z elastycznym ekranem, który zawstydza obecne rozwiązania

Do sieci trafił niezwykły projekt smartfonu z elastycznym ekranem, który inspirowany jest smartfonem Xiaomi Mi MIX Alpha.

Smartfony z elastycznym, składanym ekranem miałby być tegoroczną rewolucją na rynku urządzeń mobilnych. Niestety okazało się, że wdrażanie nowej technologii jest znacznie trudniejsze, niż mogłoby się wydawać. Po wielu miesiącach oczekiwań dopiero teraz na rynku zadebiutował Samsung Galaxy Fold, a już niedługo w jego ślady pójdzie Huawei Mate X. Najbardziej futurystyczny model zaprezentowało jednak Xiaomi. Mowa tu oczywiście o Mi Mix Alpha z elastycznym ekranem, który pokrywa aż 180,6% powierzchni przedniego panelu. Okazuje się jednak, że na świecie są projektanci, którzy mają jeszcze ciekawsze pomysły od chińskich inżynierów.

Projektant Batyrkhan Bayaliev zafascynowany tym co pokazało Xiaomi, postanowił przygotować projekt jego następcy, który nazywać miałby się Mi Mix Alpha P (literka p nawiązuje do papirusu). "Papirus" jest w stanie przybierać wiele różnych kształtów, a to dzięki zastosowaniu dwóch specjalnych mechanizmów do przewijania ekranu (co przypomina właśnie zwijanie starożytnych papirusów).

Według twórcy projektu, Mi Mix Alpha P ma trzy podstawowe tryby: kompaktowy, standardowy oraz szeroki, jednak możliwe jest ustawienie go w znacznie większej liczbie konfiguracji np. jako efektownego głośniczka. Wariant kompaktowy zmienia "Papirus" w prostokątną bryłkę, standardowy należy traktować jako smartfonowy, natomiast tryb szeroki przekształca urządzenie w tablet z ekranem o przekątnej 7-8 cali.

Choć całość prezentuje się nader atrakcyjnie i efektownie, to należy się zastanowić nad trwałością takiej konstrukcji. Obecnie wydaje się, że to właśnie z wytrzymałością smartfonów z elastycznym ekranem producenci mają największy problem, a przy tak złożonych mechanizmach jak w Mi Mix Alpha P wydaje się, że jest to sprawą kluczową. Oczywiście "Papirus" to tylko projekt, jednak trzeba przyznać, że po tym co zaserwowało nam Xiaomi, to wcale nie taki niewiarygodny.

źródło: yankodesign.com/Batyrkhan Bayaliev