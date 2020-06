Mi Mix Alpha - telefon przyszłości jednak bez topowego procesora

Po wielu miesiącach Xiaomi się przyznało. Prototypowy smartfon z elastycznym ekranem nie otrzyma najnowszego procesora. Chińczycy uśmiercają pokazowy projekt.

Xiaomi jako jeden z największych producentów smartfonów na świecie nie mógł pozostać w tyle za konkurencją.

Samsung i Huawei już na początku 2019 roku zaprezentowali swoje pierwsze składane smartfony z elastycznym ekranem. Teraz wiemy już, ze urządzenia borykały się z wieloma problemami wieku dziecięcego, ale nie zmienia to faktu, że to Samsung jako pierwszy wprowadził do sprzedaży telefon z elastycznym ekranem.

Inżynierowie z Xiaomi nie chcieli być gorsi i już w sierpniu 2019 roku zaprezentowali swoją interpretację smartfona z elastycznym ekranem. Przy okazji nie popełniono błędów konkurencji i jasno zaznaczono, że Mi Mix Alpha to urządzenie prototypowe i zostanie wyprodukowane w mocno ograniczonej, limitowanej serii.

Smartfon zawiera elastyczny ekran zaginający się na boki i plecki urządzenia. Do tego nie zabrakło futurystycznego wyglądu.

Niestety od tamtego czasu Xiaomi nie zdecydowało się na wprowadzenie Mi Mix'a Alpha do sprzedaży.

Od pewnego czasu w sieci krążą plotki, głoszące że Chińczycy przypomnieli sobie o swoim flagowym urządzeniu z elastycznym ekranem i zamierzają wprowadzić jego odświeżoną wersję do regularnej sprzedażny.

Niestety wiadomość ta okazała się plotką. Za pośrednictwem portalu społecznościowego Weibo zastępca Dyrektora Generalnego Xiaomi ds. marketingu oficjalnie potwierdził, że Xiaomi nie zamierza wprowadzać na rynek Mi Mix'a Alpha z procesorem Qualcomm Snapdraogn 865.

Informacja ta budzi obawy o dostępność oryginalnej wersji Mi Mix Alpha, która nadal nie została wprowadzona do sprzedaży. Smartfon miał być sprzedawany za około 2800 dolarów. Pierwotnie urządzenie zostało wyposażone w układ Qualcomm Snapdragon 855+.

