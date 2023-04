Miało być dno i metr mułu, jest kinowy przebój! Ten film to zaskoczenie roku

Miał być kit, wyszedł hit. Po tym filmie mało kto się tego spodziewał, a byli tacy, który pewnie już po pierwszym opisie dystrybutora spisali go na straty. Zaskakujący przebój króluje w amerykańskich kinach, a już niedługo trafi do polskich – przekonajcie się, o jaką produkcję chodzi.

Adaptacja, na którą nie zasługujemy?

Dungeons & Dragons: Złodziejski honor to najnowsza próba przeniesienia na kinowy ekran słynnej gry Lochy i smoki. Zapewne wielu fanów na samą wzmiankę o takiej adaptacji z miejsce przewróci oczami – mówią szczerze, zupełnie się nie dziwię. Filmowcom jakoś nie przychodzi łatwo przenoszenie gier na ekran, a gracze w D&D mogli się o tym przekonać chociażby w latach 2000-2012, gdy powstały trzy filmy z tego fantastycznego uniwersum.

Trailer Złodziejskiego honoru też nie nastraja optymistycznie. Obsada, co prawda prezentuje się całkiem ciekawie, ale kiczowate kolory i wątpliwej jakości efekty specjalne otwierają pole dla wątpliwości. Z kolei nawał akcji rodzi pytanie, czy hollywoodzcy producenci pozostawili choć trochę miejsca na opowieść i przedstawienie bohaterów.

Fortuna kołem się toczy

Do polskich kin Złodziejski honor trafi dopiero w połowie kwietnia, a więc prawie miesiąc po premierze światowej. Tym samym przyjdzie nam jeszcze sporo poczekać na ocenę filmu. Oczekiwanie będzie tym trudniejsze, że dotyczące produkcji wieści zza oceanu są dość zaskakujące. Nowa adaptacja Dungeons & Dragons radzi sobie bowiem świetnie! I to zarówno w box office, jak i w recenzjach krytyków.

Stworzony przez studio Paramount film w weekend otwarcia w USA zarobił 38,5 miliona dolarów. To co prawda dużo mniej niż John Wick 4, który w premierowy weekend zarobił 73 miliony dolarów, ale wystarczająco dużo, by w tym tygodniu zepchnąć Wicka na drugie miejsce (w miniony weekend film z Keanu Reevesem zarobił bowiem "tylko" 28 milionów dolarów). Równie dobrze Złodziejski honor radzi sobie na rynku międzynarodowym. Globalnie film zgarnął już 71,5 milionów dolarów.

Film czeka jednak długa droga, nim twórcy będą mogli pogratulować sobie sukcesu. Produkcja była bowiem dla Paramountu naprawdę kosztowna – wyłożono na nią 150 millionów dolarów, co jest sumą dość zawrotną, jak na adaptację czegoś, co nie jest dobrze znane w mainstreamie. Choć bowiem D&D cieszy się zasłużoną sławą w kręgach fanów gier i fantastyki, nie jest pewniakiem, na którego bez wahania mogliby postawić producenci filmów.

Przebój, jakiego nikt się nie spodziewał?

Na razie wygląda jednak na to, że twórcy Złodziejskiego honoru mają spore powody do optymizmu. Widzowie wychodzą bowiem z kin zadowoleni, a w ich opiniach dominuje przekonanie, że film świetnie odzwierciedla ducha gry, a jego bohaterowie są charyzmatyczni i sympatyczni.

Podobnego zdania są zresztą amerykańscy krytycy:

Wendy Ide, The Guardian

Rzadka rzadkość – szalenie zabawny film typu family friendly, który nie został boleśnie wyciśnięty z serii komiksów, jak ostatnie, smętne resztki pasty do zębów z dawno opróżnionej tubki.

Bilge Ebiri, New York Magazine/Vulture

Dungeons & Dragons: Złodziejski honor to dzieło filmowców, którzy rozumieją, że najbardziej poważnym podejściem do tematu jest nietraktowanie takich rzeczy poważnie i po prostu dobra zabawa. Inne filmy mogłyby się uczyć na tym przykładzie.

Clarisse Loughrey, Independent (UK)

Jako gra, Dungeons & Dragons opiera się na równowadze. Dobry zespół graczy będzie wiedział, jak uwzględnić indywidualne mocne i słabości; z kolei Złodziejski honor znalazł obsadę pełną niezbędnego humoru, szczerości i gotową do akcji.

Robbie Collin, Daily Telegraph (UK)

Dungeons & Dragons: Złodziejski honor obiera głęboko niemodną drogę opowiadania samodzielnej, w pełni satysfakcjonującej historii, która pozwala czarującej, dobrze dobranej obsadzie wykorzystać swoje naturalne atuty.

Amy Nicholson, New York Times

Po uczestnictwie w kampaniach D&D, moim osobistym wyobrażeniem czyśćca jest sytuacja, w której pięć osób debatuje, czy otworzyć drzwi. Na szczęście akcja filmu toczy się szybciej… Plany powstają szybko i równie szybko upadają. „To właśnie robimy!”, Edgin krzyczy. „Obracamy się!”

Christian Holub, Entertainment Weekly

Elementy fantasy są przedstawiane z prostotą, a główna historia to zabawna miniaturka o tym, jak ludzie, którzy ponoszą porażkę jako jednostki, mogą wspólnie odnieść sukces.

