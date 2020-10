Michael Myers powraca w zwiastunie "Halloween Kills"

Halloween 2020 odbędzie się już jutro. Nie można wyobrazić sobie lepszego momentu na prezentację nowych "przygód" Michaela Myersa w filmie "Halloween Kills".

Halloween to nie tylko nazwa wyjątkowego święta, które często kojarzy nam się z "przebierankami" i hasłem "cukierek albo psikus". To także tytuł jednej z najstarszych i najdłużej kontynuowanych serii filmowych horrorów. Część pierwsza tego klasyka ukazała się w 1978 roku, a wyreżyserował ją legendarny twórca John Carpenter. To właśnie on powołał do życia jednego z najbardziej ikonicznych złoczyńców w historii kina - Michaela Myersa (to ten przyjemy pan powyżej).

Na filmowy cykl Halloween składa się już 11 pełnometrażowych filmów, a kolejny, pod tytułem "Halloween Kills" doczekał się właśnie pierwszej oficjalnej zapowiedzi.

"Halloween Kills" - pierwszy zwiastun horroru

Studio Blumhouse nie mogło wybrać lepszego momentu na prezentację pierwszego zwiastuna horroru "Halloween Kills". Wszak już jutro będziemy obchodzić tytułowe święto. W krótkim materiale możemy podziwiać głównego antagonistę serii - Michaela Myersa, jak również jego główną oponentkę - Laurie Strode (w tej roli Jamie Lee Curtis).

Warto nadmienić, że "Halloween Kills" jest bezpośrednią kontynuacją horroru z 2018 roku w reżyserii - Davida Gordona Greena.

"Halloween Kills" - kiedy premiera?

Kiedy możemy liczyć na powrót kultowego mordercy? Niestety, dopiero w przyszłym roku. Premiera filmu odbędzie się 15 października 2021 roku. "Za kamerą" ponownie stanie David Gordon Green, który wraz z Danny'm McBride'm i Scottem Teemsem przygotował również scenariusz. W roli głównej będziemy mogli ponownie oglądać Jamie Lee Curtis, której na planie towarzyszyć będą m.in.: Judy Greer, Andi Matichak, Kyle Richards, Nancy Stephens, Charles Cyphers, Anthony Michael Hall oraz Robert Longstreet.

Warto przypomnieć, że Halloween autorstwa Greena jest planowane jako trylogia. Ostatnia część "Halloween Ends" ma trafić do kin w 2022 roku.

