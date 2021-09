Michael Schumacher - Netflix przedstawia nowy film

Na platformie Netflix pojawił się nowy film pod tytułem "Schumacher". O kim jest?

Dziś na platformie Netflix premierę ma nowy film o tytule "Schumacher" w reżyserii Hanns-Bruno Kammertons, Vanessy Nocker oraz Michaela Wecha. Tytułowy Michael Schumacher to niemiecki kierowca wyścigowy w Formule 1, który startował w mistrzostwach świata w latach 1991-2006 oraz 2010-2012. Co ciekawe, aż siedem z nich wygrał, co pozwoliło osiągnąć mu tytuł jednego z najlepszych kierowców w historii. Poza tym statystycznie jest on drugim najlepszym kierowcą w ogóle, na dzień dzisiejszy wyprzedza go tylko Lewis Hamilton. Film jest dokumentem przedstawiającym między innymi archiwalne wywiady.

Paul-Henri Cahier / Getty Images

Schumacher

reż. Hanns-Bruno Kammertons, Vanessa Nocker, Michael Wech

Ekskluzywne wywiady i archiwalne materiały filmowe wykorzystane w tym filmie składają się na intymny portret siedmiokrotnego mistrza Formuły 1 Michaela Schumachera.

Reżyseria: Hanns-Bruno Kammertons, Vanessa Nocker, Michael Wech

Hanns-Bruno Kammertons, Vanessa Nocker, Michael Wech Obsada: Michael Schumacher

Michael Schumacher Gatunek: Dokumentalny

Dokumentalny Kategorie: Inspirujący, Emocjonujący

Inspirujący, Emocjonujący Kategoria wiekowa: 13+

Filmy są dostępne na Netflixie — zarejestruj się, najtańszy pakiet już od 29 zł za miesiąc.

Zobacz również: