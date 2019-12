Michał Czeredys, Prezes Grupy Arcus: w zakresie zarządzania drukiem stawiamy na gospodarkę współdzielenia

„Jeszcze kilka lat temu urzędy oraz mniejsze i większe firmy korzystały z usług zewnętrznych dostawców głównie po to, aby wdrażać lub rozwijać systemy informatyczne. Dzisiaj nadal tak jest, ale popularne stało się również powierzanie zewnętrznym specjalistom całego obszaru druku i zarządzania drukiem”. O tym jak gospodarka współdzielenia wyznacza kierunki rozwoju Grupy Arcus, czym różni się podejście MDS od MPS oraz jak rodzimy rynek wypada na tle innych krajów pod względem wdrażania innowacyjnych rozwiązań z zakresu zarządzania drukiem opowiada Michał Czeredys, Prezes zarządu firmy Arcus, generalnego dystrybutora rozwiązań Kyocera na Polskę.

PC World: Nie od dzisiaj wiadomo, że zakup tonerów to wierzchołek góry lodowej kosztów wydruku. Gdzie we wdrożeniu rozwiązań outsourcingu druku małe i średnie firmy mogą szukać potencjalnych oszczędności?

Michał Czeredys, Prezes zarządu w Grupie Arcus SA: Przy wdrożeniu systemu zarządzania drukiem nasze działania rozpoczynamy od audytu, który daje wiedzę na temat możliwości efektywniejszego wykorzystania już istniejących drukarek i urządzeń wielofunkcyjnych. W konsekwencji rekomendujemy rezygnację z najbardziej kosztownego sprzętu oraz propozycję wyboru nowych, bardziej ekonomicznych modeli. Przedstawione wyniki audytu podparte są konkretnymi wyliczeniami i kosztami. Przedsiębiorcy posiadający taką wiedzę mogą pójść krok dalej. Wybrać nie tylko sprzęt, ale również optymalne z punktu widzenia potrzeb prowadzonego biznesu oprogramowanie wspierające obszar druku. W efekcie przedsiębiorcy wykorzystują oprogramowanie minimalizujące wydatki – dzięki autoryzacji materiały nie będą przypadkowo wysyłane do druku, a te na których naniesiono zmiany w treści, nie będą drukowane.

PC World: W jaki sposób oferta Arcus Kyocera wpisuje się w założenia gospodarki współdzielenia?

Michał Czeredys: Gospodarka współdzielenia (sharing economy) wyznacza kierunki rozwoju Grupy Arcus. Oferujemy dzierżawę sprzętu drukującego, outsourcing druku oraz usługi dostępne jako Arcus Kyocera MDS. Jeszcze kilka lat temu urzędy oraz mniejsze i większe firmy korzystały z usług zewnętrznych dostawców głównie po to, aby wdrażać lub rozwijać systemy informatyczne. Dzisiaj nadal tak jest, ale popularne stało się również powierzanie zewnętrznym specjalistom całego obszaru druku i zarządzania drukiem.

W naszej ofercie znajduje się również autorskie rozwiązanie B2C rozwijane wspólnie z wrocławską firmą Zeccer – samoobsługowe punkty druku w miejscach publicznych. Proces druku ma z założenia zajmować jak najmniej czasu, dlatego zlecenie wydruku obejmuje trzy proste kroki. Wystarczy na stronie zeccer.pl wybrać na mapie najbliższą drukarkę w okolicy i za pomocą smartfona, laptopa lub tabletu przesłać do druku wybrane dokumenty. Obecnie sieć ma ponad 130 punktów w całej Polsce, które znajdują się na uczelniach, lotniskach, w centrach handlowych i kawiarniach, urzędach skarbowych, bibliotekach oraz innych miejscach użyteczności publicznej.

PC World: W epoce buzzwords przedsiębiorcy mogą czuć się nieco zagubieni. Czym dokładnie według Arcus Kyocera rożni się podejście MDS od MPS?

Michał Czeredys: Managed Print Services (MPS) lub Optimized Print Services (OPS) koncentrują się z reguły na produkcji wydruków. Managed Document Services (MDS) to podejście bardziej rozbudowane. Oznacza kompleksowe zarządzanie obiegiem dokumentów od obsługi zadań wydruku/kopii, przez archiwizację, optymalizację przepływów pracy, bezpieczeństwa danych i wpływu na środowisko naturalne. Proces implementacji Arcus Kyocera MDS w organizacji dzieli się na pięć etapów: ocenę, projektowanie, implementację, zarządzanie i optymalizację. Korzyści z wdrożenia są widoczne już w pierwszym miesiącu: znaczące zmniejszenie produkcji dokumentów, transparentność kosztów, wzrost wydajności oraz poprawa bezpieczeństwa firmowych informacji.

PC World: Nie zawsze chodzi tylko o koszty. Na czym polega legendarna niezawodność urządzeń Kyocery?

Michał Czeredys: W ciągu ostatnich 60 lat Kyocera charakteryzowała się niezrównanym rozwojem i determinacją, co zaowocowało odniesionymi sukcesami w każdej z wielu gałęzi działalności grupy. Korporacja oferuje dziś ogromną różnorodność produktów i komponentów ceramicznych, które znajdują zastosowanie w wielu branżach, od superkomputerów po komputery dla ISS i NASA Mars Rovers. Dla naszych urządzeń drukujących komponentem zwiększającym wydajność jest legendarny bęben ceramiczny Kyocera. Konkurencyjną cechą jest jego długa żywotności na poziomie kilkuset tysięcy stron.

PC World: Jak w porównaniu z innymi krajami wypada rodzimy rynek pod względem wdrażania innowacyjnych rozwiązań z zakresu zarządzania drukiem?

Michał Czeredys: Nie odstajemy od rynków zagranicznych, mamy wiele autorskich rozwiązań pomimo braku rodzimych producentów sprzętu. Jako Grupa Arcus proponujemy szereg innowacyjnych aplikacji i rozwiązań pozwalających kompleksowo optymalizować obszar druku. Tworzymy na przykład aplikacje na drukarki Narrow Apps zwiększające ich funkcjonalność. Dostosowujemy także rozwiązania do potrzeb poszczególnych branż, tworząc w rodzinie Arcus Kyocera MDS kolejne dedykowane rozwiązania – Arcus Kyocera EDU, ADM, czy MED. Są one przygotowane z myślą o klientach z rynku edukacyjnego, administracji i służby zdrowia.