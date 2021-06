MicroLED, Mini LED, OLED - jaki ekran w sprzętach Apple?

Apple rezygnuje powoli ze stosowania wyświetlaczy IPS LCD. Wkrótce każdy sprzęt otrzyma wyświetlacze MicroLED, Mini LED lub OLED. Jaki panel trafi do poszczególnych urządzeń z logo nadgryzionego jabłka na obudowie?

Spis treści

Apple bardzo długo trzyma się stosowania wyświetlaczy IPS LCD. Panele tego typu znajdziemy w komputerach stacjonarnych, laptopach, tańszych smartfonach i większości tabletów.

Ekran Retina w MacBooku Pro

Technologia IPS LCD odchodzi powoli do przeszłości. Również Apple zamierza wkrótce wycofać się z montażu ekranów tego typu. W zależności od rodzaju sprzętu, gigant z Cupertino wymiana wyświetlacze IPS LCD na MicroLED, Mini LED oraz OLED. Jakie panele trafią do poszczególnych urządzeń Apple?

MicroLED

MicroLED to technologia, która idealnie łączy cechy paneli OLED oraz IPS LCD. Niestety jest dosyć droga w implementacji oraz aktualnie nie ma paneli MicroLED o małej przekątnej. Wyświetlacze tego typu potencjalnie mogą trafić do iMac'a oraz MacBooków Pro. Prawdopodobnie nie stanie się to jednak w przeciągu najbliższych miesięcy. Technologia MicroLED trafi do urządzeń Apple dopiero za kilka lat.

iMac 24

Sprzęt Apple, który może otrzymać ekrany MicroLED:

Pro Display XDR

MacBook Pro

iMac 24

iMac 27-31

Mini LED

Mini LED to nieco mniej zaawansowany wyświetlacz. Składa się on z klasycznego panelu TFT ze zmienionym podświetleniem. Pod samym wyświetlaczem znajduje się warstwa podświetlenia składająca się z mnóstwa niewielkich diód LED, które zgromadzone są w strefy lokalnego ściemniania. Pierwszym produktem Apple z tego typu wyświetlaczem jest iPad Pro 12,9 2021. Technologia ta na przestrzeni najbliższych miesięcy powinna trafić do sporej ilości urządzeń od Apple.

iPad Pro 12,9 z ekranem Mini LED

Sprzęt Apple, który może otrzymać ekrany Mini LED:

OLED

Ekrany OLED stosowane są przez Apple od 2015 roku. Panele tego typu znajdziemy w zegarkach Apple Watch, nowszych i droższych modelach iPhone'a (od iPhone'a X wzwyż), a także komputerach MacBook Pro (paski dotykowe Touch Bar). W przyszłości wyświetlacze typu OLED trafią do większej ilości urządzeń mobilnych od Apple.

Panel OLED w Apple Watch Series 6

Sprzęt Apple, który może otrzymać ekrany OLED: