Microchip przedstawia pierwsze na świecie switche PCIe 5.0

PCI Express 5.0 znajdzie zastosowanie w najbardziej wymagających zadaniach, jak uczenie maszynowe czy analiza danych.

PCI-Express towarzyszy komputerom od 2004 roku, a informacje o opracowaniu standardu 5.0 mieliśmy już w maju 2019 roku. Jednak od tej pory nie pojawiły się żadne konkrety - aż do dzisiaj. Microchip Technology Inc. zaprezentowało światu pierwsze switche PCIe 5.0, których użycie jest w stanie zwiększyć dwukrotnie (w stosunku do standardu 4.0) szybkość przepływu danych. Przyda się to w takich zastosowaniach, jak diagnostyka medyczna, pojazdy autonomiczne, analiza danych, itp. Wpłynie też bardzo pozytywnie na obsługę przez płytę główną kart graficznych oraz procesorów. Transfer ma sięgać 32 GT/s.

Linia Switchtec PFX PCIe 5.0 łączy w sobie wysoką gęstość z obsługą do 100 linii oraz 48 mostków (NTB). Ma zapewniać również integralność sygnału oraz bezpieczne uwierzytelnianie. W firmware znajdzie się wiele użytecznych narzędzi, jak zestaw narzędzi diagnostycznych i debugujących z intuicyjnym interfejsem graficznym, a także przeglądarka topologii, umożliwiająca podejrzenie wszystkich parametrów połączenia. Po raz pierwszy switche PCIe 5.0 pojawią się w nachodzących procesorach Sapphire Rapids Xeon.

Źródło: Videocardz