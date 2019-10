Micron prezentuje najszybszy dysk SSD świata - model X100

Micron nowym dyskiem zastąpi stworzone przez Intela dyski Optane na tronie króla szybkości.

Micron ujawnił dzisiaj dysk X100 SSD, który ma być najszybszym tego typu urządzeniem na świecie - jego wydajność to 9GB/s zarówno przy zapisie, jak i odczycie danych, a liczba losowych IOPS (czyli operacji wejścia/wyjścia na sekundę) sięga 2,5 miliona. Jest to dysk korzystający ze złącza PCIE 3.0 x16, a opóźnienia wynoszą zaledwie 8 mikrosekund, co jest szybsze niż w przypadków dysków Optane - tam mamy 10 mikrosekund. Micron przebija również modele Optane szybkością zapisu i odczytu danych. Warto tu podkreślić, że obaj producenci współpracowali nad dość rewolucyjnym rozwiązaniem 3D XPoint, które zmieniło sposób zarządzania danymi, a zarazem umożliwiło produkowanie tańszych dysków. To właśnie ono zostało zastosowane we wszystkich modelach Optane.

Micron natomiast stworzył serię dysków QuantX, która miała pojawić się na rynku już w 2016 roku, jednak ostatecznie nie doszło do tego. Ale mamy teraz za to model x100, który osiąga trzykrotnie większą szybkość wykonywania IOPS, niż propozycje Intela, jest również niemal trzykrotnie szybszy od jego pamięci NAND. Przyśpieszenie sprzętowe pozwala nawet na czterokrotnie szybsze uruchamianie aplikacji - co znajdzie zastosowanie przede wszystkim w centrach danych. Dysk SSD x100 może być podpinany za pomocą standardowego interfejsu NVMe, dlatego sprzęt, w którym zostanie zamieszczony, nie wymaga żadnych przeróbek. 8-pinowy port zasilania sugeruje, że będzie wymagać dobrej mocy. Dysk ten ma pasywne chłodzenie.

Ten interesujący model przeznaczony jest do zastosowań profesjonalnych i raczej nie powinniśmy się go spodziewać na rynku konsumenckim - a nawet, gdyby się na nim pojawił, z pewnością cena byłaby zaporowa. Dlatego jeśli szukasz dobrego dysku SSD na własne potrzeby, zobacz nasz ranking "Najlepsze przenośne dyski twarde i SSD 2019".