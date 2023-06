Microsoft 365 nie działa? To może być DDoS

Jeśli korzystasz z aplikacji z pakietu Microsoft 365, możesz mieć do nich utrudniony dostęp lub nie mieć go w ogóle.

Microsoft poinformował, że jego niezwykle popularne usługi padły ofiarą kolosalnego ataku DDoS, który wpłynął na wszystkie aplikacje, w tym Outlook, Teams oraz OneDrive. Co pociesza w tej sytuacji - dane użytkowników, czyli pliki zapisane w chmurze, nie dostały się w ręce atakujących. Nie może to jednak dziwić, ponieważ DDoS ma za zadanie wyłącznie zablokować dostęp do danej strony czy usługi i nie ma nic wspólnego z kradzieżą. Kto za to odpowiada?

Jak wykazało to śledztwo Microsoftu, jest to grupa kryjąca się pod nazwą Storm-1359. Atak został przeprowadzony przy użyciu setek serwerów VPN przy wykorzystaniu otwartych proxy, narzędzi DDoS oraz przejętej wcześniej infrastruktury sieciowej. Pierwsze próby ataków odnotowano na początku czerwca, ale ich szczyt przypadł na wczorajszą noc. Choć najgorsza fala już przeszła, wciąż mogą występować lokalne problemy z dostępnością usług. Największe problemy mieli użytkownicy w Europie zachodniej, ponieważ duży atak uderzył w jedno z centrów danych w Niemczech.

W chwili obecnej wszystko powinno być już w porządku, jeśli jednak zauważysz, że coś nie działa - spokojnie, to tylko atak.

