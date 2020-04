Microsoft 365 oficjalnie - czym jest i jak go uzyskać?

Microsoft łączy Teams oraz Office 365 i oto mamy od dzisiaj Microsoft 365. Posłuży wieloma funkcjami, w tym zasilanymi przez SI.

Jak reklamuje Office 365 producent, jest to "Twoja chmura produktywności — w życiu i w pracy." Została udostępniona w trzech edycjach - dla użytkowników prywatnych, dla firm oraz dla przedsiębiorstw. Co oferuje wersja domowa? Platforma Microsoft 365 zawiera aplikacje pakietu Office, takie jak Word, PowerPoint i Excel, otrzymuje się dodatkową przestrzeń dyskową w OneDrive oraz funkcje połączone z chmurą, które pozwalają współpracować nad plikami w czasie rzeczywistym. Do tego otrzymuje się również wersje Teams dla biznesu. Subskrypcja obejmuje sześciu użytkowników i można z niej korzystać nie tylko na Windows, ale również systemach mobilnych i macOS. Aplikacja Family Safety umożliwia wprowadzenie mechanizmów kontroli rodzicielskiej oraz wygodne zarządzenia subskrypcją.

Microsoft 365 dla firm to obsługa większej ilości użytkowników, scentralizownay czat grupowy, funkcje przydzielania zadań, a także (po udzieleniu zezwolenia przez użytkownika) śledzenie lokalizacji wybranej osoby. A czym różni się od edycji dla przedsiębiorstw? Tutaj dochodzą dodatkowo rozwiązania Workplace Analytics i MyAnalytics, a także analizy danych za pomocą usługi Power BI oraz programów Excel i Visio. Subskrybenci tego typu otrzymują również możliwość usprawnienia procesów biznesowych za pomocą usług Forms i Flo oraz dostęp do technologii PowerApps.

A za ile to wszystko? W momencie pisania tego tekstu nie ma jeszcze oficjalnego, polskiego cennika. Na stronie wciąż znajdują się ceny dedykowane usłudze Office365, jednak przypuszczamy, że nie ulegną zmianie po przemianowaniu na Microsoft 365.