Microsoft 365 otrzymuje nowy system aktualizacji. Będą błyskawiczne

Microsoft ma szereg usług online, z których korzystają miliony użytkowników na całym globie. Usługi te są często aktualizowane, a taka procedura potrafi zająć nieco czasu, podczas którego nie można z niej korzystać. Dlatego wiele osób odkłada aktualizacje na później, a zazwyczaj wprowadza je dopiero, gdy zbierze się kilka. Ma się to zmienić, a pierwszym zwiastunem nowych rozwiązań są aplikacje Microsoft 365. Teraz ich aktualizacja będzie wprowadzana w tle. Użytkownik nie będzie musiał opuszczać działającego programu i nawet nie zauważy, że został on usprawniony.

Jeśli jednak nie będzie to możliwe, pojawi się powiadomienie o dostępności aktualizacji. Jeśli użytkownik zdecyduje się na nią, stan aplikacji zostanie zapisany, ona zamknięta, patch wprowadzony, a następnie otwarta ponownie i będzie w takiej samej pozycji, jak przy zamknięciu. Jak podaje Julia Lieberman, Product Manager for Office Deployment w Microsofcie, operacja ma zająć do czterech sekund. Rozwiązanie to zostało nazwane Clik-To-Run.

Nowy sposób aktualizacji dotyczy wszystkich subskrypcji Microsoft 365, Visio oraz Project, a także Office 2016, 2019 i 2021. Jak na razie nie będzie to dostępne w MS Teams.

