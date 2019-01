Microsoft 365 - system operacyjny w abonamencie dla konsumentów

Szef Microsoftu, Satya Nadella, zapowiedział na spotkaniu z mediami, że Microsoft 365 zostanie wkrótce udostępniony dla konsumentów. Co to oznacza w praktyce?

Zacznijmy od początku, czyli wyjaśnienia, czym w ogóle jest Microsoft 365? Jak wyjaśnia to sam Microsoft na swojej stronie:

Usługa Microsoft 365 Business została zaprojektowana z myślą o małych i średnich firmach liczących poniżej 300 użytkowników i potrzebujących rozwiązania, które zapewni ich pracownikom najlepsze w swojej klasie funkcje produktywności i współpracy usługi Office 365 oraz zabezpieczenia i rozwiązania do zarządzania urządzeniami umożliwiające ochronę zasobów i danych biznesowych na różnych urządzeniach.

Rozwiązanie to jest dedykowane nie tylko zastosowaniom biznesowym, ale również i edukacyjnym. Obecnie istnieje kilka zróżnicowanych planów abonamentowych, różniących się nie tylko zakresem usług, ale również . Można nabyć dostęp zarówno do Office 365, jak i systemu Windows 10.

Czy jednak użytkownicy byliby tym zainteresowani? Trudno powiedzieć. Po pierwsze - jak na razie nie wiadomo, co będzie wchodzić w skład pakietu i za co będzie się właściwie płacić, a i Sam Nadella niczego na ten temat nie powiedział. Po drugie - mnóstwo ludzi kupuje laptopy, na których już Windows 10 jest. Z kolei dla pakietu Office są różne alternatywy, np. Libre Office. Być może plany te podyktowane są sukcesem, jaki odniosły abonamenty Xbox Live Gold oraz Xbox Game Pass, ale gry a codzienne użytkowanie systemu to dwie całkowicie odmienne sprawy. Tak więc Microsoft musiałby dorzucić coś naprawdę ekstra, aby Windows w abonamencie miał sens i szanse powodzenia.

Być może czegoś więcej dowiemy się na Mobile World Congress, który będzie odbywać od 25 do 28 lutego, a na którym Microsoft będzie mieć swoje stanowisko.