Microsoft 365 w wersjach Personal oraz Family

Po wielu miesiącach oczekiwań, Microsoft podczas wirtualnej prezentacji ogłosił plan konsumencki dla usługi Microsoft 365. Na tym jednak nie koniec.

Wbrew temu, co sugeruje nazwa, Microsoft 365 nie jest planem płatnej subskrypcji systemu operacyjnego, ale mamy tu Office 365 z dodatkami. Pakiet ten ilustruje powyższa grafika - Office, OneDrive, Outlook, a do tego Teams i nowa aplikacja o nazwie Family Safety. Microsoft 365 jest dostępny w dwóch planach: Microsoft 365 Personal oraz Microsoft 365 Family. Będzie można z nich korzystać od 21 kwietnia. Jeśli ktoś jest już subskrybentem Office 365, zostanie automatycznie przeniesiony do nowej usługi. W jakich cenach? Ponieważ każdy zostanie przeniesiony do odpowiedniej wersji, można przypuszczać, że będą takie same, jak teraz - za Office 365 Personal płaci się 300 zł za rok lub 30 zł za miesiąc, a Home (czyli od 21 kwietnia Family) to koszt 430 zł za rok lub 43 zł/m-c. Ale na potwierdzenie tego musimy zaczekać.

Editor

Microsoft zdradził, że pojawią się nowe elementy, jak Editor oraz dodatkowe funkcje w Excelu. Editor - to po prostu rozbudowany edytor tekstu, podobny mocno do Worda, jednak stawiający na podpowiadanie użytkownikowi istotnych informacji oraz może występować jako wtyczka do przeglądarek internetowych. Nowe funkcje w Excelu związane są z pieniędzmi i mają pomóc w kontrolowaniu domowego budżetu. Pojawią się nowe kategorie wydatków, jak "jedzenie". Jak podaje Microsoft: " zapewniamy subskrybentom Microsoft 365 wyłączny dostęp do ponad 8000 pięknych zdjęć i obrazów i 175 zapętlonych filmów z Getty Images, a także 300 nowych fontów i 2800 ikon do tworzenia atrakcyjnych wizualnie dokumentów ".

Family Safety to aplikacja umożliwiająca pozostanie w kontakcie z rodziną za pośrednictwem każdego urządzenia - od konsoli Xbox po telefon z Androidem. Gromadzi informacje o czasie używania poszczególnych aplikacji i pozwala nakładać ograniczenia czasowe wybranych. Czyli - coś w rodzaju kontroli rodzicielskiej. Ostatnia nowość to Teams dla użytkowników indywidualnych - czyli mamy Teams, do używania którego nie potrzeba konta firmowego.

Dowiedzieliśmy się również, że kolejna edycja Edge zyska funkcję sprawdzania, czy używane przez Ciebie hasła w sieci nie zostały wykradzione.

Źródło: Neowin