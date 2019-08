Microsoft 365 wkrótce z trybem ciemnym

Użytkownicy Microsoft 365 oraz aplikacji Office będą mogli wkrótce cieszyć się możliwością używania trybu ciemnego. Microsoft oficjalnie zapowiada jego wprowadzenie.

Jon Friedman wyjaśnił, że Tryb Ciemny to nie tylko zwykła zmiana białego na czarne i odwrotnie, ale całe spektrum odcieni szarości. Wprowadzenie tego rozwiązania nie tylko wpływa pozytywnie na wzrok, ale również poprawia żywotność baterii i estetykę używanych aplikacji. W produktach Microsoftu został wprowadzony po raz pierwszy w desktopowej edycji Office 2010, a następnie do innych aplikacji, jak Teams. Dzisiaj zostanie on wprowadzony na mobilnych wersjach Outlooka dla iOS i Androida, a także użytkowników Office.com. Następnie pojawi się w aplikacjach pakietu, czyli Word, Excel, OneNote, PowerPoint, SharePoint, a także w OneDrive, Planner i To-Do w wersji mobilnej. Dzięki temu obejmie także wszystkie produkty Microsoft 365.

Jednym z powodów wprowadzenia Trybu Ciemnego jest jego popularność wśród użytkowników, którzy sami domagali się tego rozwiązania. Jednak na nim samym nie koniec - pojawi się również więcej odcieni barw, a także zwiększone możliwości ustawiania kontrastu. Wszystkie te elementy mają bardzo pozytywnie wpłynąć na komfort użytkownika w trakcie używania aplikacji.