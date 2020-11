Microsoft Black Friday 2020 - oszczędź nawet 1800 zł! [19.11.2020]

Firma Microsoft przygotowała swoją ofertę promocyjną z okazji Black Friday. Jakie produkty tam znajdziemy i czy się opłaca?

Black Friday to szczęśliwy dzień dla łowców okazji. Najpopularniejsza wyprzedaż będzie miała miejsce 27 listopada, ale nawet teraz pojawiają się ciekawe oferty w ramach tego wydarzenia. Firma Microsoft wzięła udział w promocyjnym szaleństwie i proponuje ceny nawet o 1800 zł niższe! Poniżej prezentujemy listę najbardziej interesujących produktów, która będzie na bieżąco aktualizowana.

Xbox Game Pass Ultimate -93%

Subskrypcja pozwala na dostęp do ponad 100 wysokiej jakości gier na konsolę, komputer i urządzenia przenośne z systemem Android w jednej, niskiej cenie. Zazwyczaj opłata wynosi 54,99 zł za miesiąc, jednak w ramach promocji jest to tylko 4 zł! Zagraj razem ze znajomymi i odkryj swoją następną ulubioną grę.

Xbox Game Pass na komputer PC -90%

Xbox Game Pass daje dostęp do ponad 100 gier komputerowych w systemie Windows 10. Pobieraj i graj w nowe gry Xbox Game Studios od dnia ich wydania. Najnowsze hity i gry niezależne entuzjastycznie przyjęte przez graczy. Dzięki ogromnej różnorodności produkcji ze wszystkich gatunków, każdy znajdzie coś dla siebie — i będzie korzystać z wyłącznych okazji i rabatów dla subskrybentów. Dzięki produkcjom dodawanym przez cały czas, zawsze będziesz mieć coś nowego do grania. W ramach promocji subskrypcja wynosi tylko 4 zł za miesiąc.

Konsola Xbox One S 1 TB - zestaw za 1 299 zł

Zestaw zawiera konsolę Xbox One S 1 TB, pełną wersję gry Forza Horizon 4, dodatek LEGO Speed Champions oraz 1 miesięczną subskrypcję Xbox Game Pass i Xbox Live Gold. Konsola poprzedniej generacji zawiera Streamowanie 4K z serwisów takich jak Netflix, Amazon, Microsoft Movies & TV. Ponadto może pochwalić się odtwarzaniem na niezwykłym poziomie dzięki 4K Blu-ray, przestrzennym dźwiękiem i dostępem do wielu aplikacji z kategorii rozrywka.

Surface Pro X - ceny od 5 239 zł

Najsmuklejsze urządzenie Surface Pro X wyposażone jest w bezramkowy 13-calowy ekran dotykowy oraz procesor Microsoft SQ 1, lub Microsoft SQ 2. Ponadto posiada szybką łączność LTE i dwa porty USB-C. Bateria pozwala na ciągły czas pracy nawet do 15 godzin. Dostępne są różne wersje kolorystyczne. Dzięki promocji można zaoszczędzić nawet 1820 zł!

Surface Pro 7 - ceny od 3 499 zł

Ultralekkie i wszechstronne urządzenie Surface. Komputer wyposażony jest w procesor Intel Core, kamerę HD oraz wyświetlacz 12,3". Dodatkowo sprzęt posiada 16 GB pamięci RAM oraz więcej złączy, zarówno USB-C, jak i USB-A. W zestawie podstawowym zawiera się: urządzenie Surface Pro 7, klawiatura Type Cover w obniżonej cenie oraz 15 miesięcy subskrypcji Microsoft 365 w cenie jak za 12 miesięcy.

Surface Studio 2 - ceny od 17 899 zł

Najwydajniejszy komputer Surface posiada procesor Intel Core i7-7820HQ oraz dysk SSD do szybkiej obsługi dużych plików i do sprawniejszego wykonywania pracy. Posiada on 28-calowy ekran dotykowy z 13,5 milionem pikseli generujących obraz o naturalnych barwach.

