Microsoft Collections - zobacz, jak działa nowa funkcja Edge

Microsoft proponuje użytkownikom używanie funkcji Collections do planowania wycieczek, wyszukiwania produktów i innych czynności.

Microsoft zapowiedział dodanie do przeglądarki Edge nowego narzędzia wyszukiwania, nazwanego Collections. Za jego pomocą można archiwizować znalezione w sieci informacje do późniejszego przeczytania/obejrzenia. Zazwyczaj robimy to za pomocą dodawania stron do ulubionych lub nawet zapisywania linków w Notatniku. Teraz mają to zastąpić Kolekcje. Ich działanie zostało zademonstrowane na konferencji Build. Edge zyskało nową ikonkę w prawym, górnym rogu, koło paska adresu. Co odróżnia tą metodę zapisu od wspomnianych wcześniej, to możliwość eksportowania zawartości Collections do Worda czy Excela, włącznie z automatycznym formatowaniem przenoszonych danych.

Divya Kumar z Microsoftu pokazał, jak to działa: tekst jest automatycznie wrzucany do tabelki i segregowany na podstawie kryteriów ustalonych przez użytkownika, a na końcu dodawany link do strony źródłowej. Pozwala to na szybkie i sprawne uporządkowanie wszystkich informacji, które interesują użytkownika. Wprowadzenie tej funkcji stało się możliwe dzięki przejściu Edge na Chromium. Po kliknięciu na wspomnianą ikonkę, użytkownik może stworzyć nową kolekcję lub edytować już istniejącą. Każdą stworzoną reprezentuje pierwsze dostępne w niej zdjęcie.

Tworzenie własnej kolekcji jest bardzo proste - wybierasz jej nazwę, następnie dodajesz treść, czyli obrazki lub tekst. Można także dodawać całe strony - wystarczy skopiować do kolekcji adres www. Tworzoną kolekcję można w dowolnej chwili zapisać, a zapisaną wyeksportować do Worda lub Excela - tam nastąpi wspomniane formatowanie. Ogólnie wszystko wygląda całkiem przyjemnie i praktycznie, ale kiedy będzie można skorzystać z tego rozwiązania, tego nie wiemy. Microsoft nie podał żadnej konkretnej daty, ani też nie poinformował, czy funkcja ta będzie dostępna z pierwszym wydaniem Edge na Chromium. W każdym razie dla osób, które często szukają informacji w sieci i gromadzą je dla porównania, może być to bardzo przydatna funkcja.