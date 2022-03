Microsoft Defender identyfikuje aplikacje Office jako... malware

Błąd został spowodowany przez mechanizmy programu antywirusowego.

Microsoft Defender to solidna ochrona systemu, która z biegiem lat stała się coraz lepsza i obecnie w testach oprogramowania ochronnego zajmuje wysokie pozycje. Pomagają w tym jej aktualizacje, umożliwiające wykrywanie nowych, coraz bardziej złożonych zagrożeń. Niestety, ostatnie zmiany sprawiły, że Defender zaczął identyfikować aplikacje pakietu Office jako zagrożenie dla Windowsa. Problem wziął się ze złego rozpoznawania OfficeSvcMgr.exe. Zamiast identyfikować go jako własną, firmową aplikację, Defender potraktował go jako malware.

Microsoft wie już o problemie i działa nad tym, aby go zlikwidować. Zgłaszali go sami użytkownicy, m.in. na platformie Reddit. Steve Scholz z Microsoftu tłumaczy, że mamy tu do czynienia z klasycznym "fałszywym alarmem". Dotyczy on zarówno użytkowników prywatnych, jak i biznesowych. W chwili obecnej trwa wprowadzanie poprawek, więc już dziś problem powinien zniknąć. Jeśli do tej pory nie włączało się Office, można nawet nie zauwazyć, że był jakiś problem.

Źródło: Neowin