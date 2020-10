Microsoft Edge 86 oficjalnie dostępny. Co zmieniło się w przeglądarce?

Microsoft wprowadził najnowszą wersję swojej przeglądarki. Edge 86 wprowadza kilka funkcji, które mogą spodobać się użytkownikom. Szczególnie mowa o posiadaczach Windows 7 oraz 8.1, ponieważ w najnowszym wydaniu będą mogli automatycznie przełączać profile. Dotychczas ta opcja była możliwa tylko wtedy, gdy posiadaliśmy najnowszą wersję systemu Windows, a więc “dziesiątkę”.

Spis treści

Edge 86 oficjalnie

Oparta na silniku Chromium, najnowsza wersja przeglądarki Microsoftu oprócz przełączania profili pozwala między innymi na usuwanie pobranych plików bez potrzeby wyłączania programu. Krótko mówiąc - używamy do tego opcji, która jest od teraz dostępna w menu kontekstowym. Oprócz tego, fani… Internet Explorera mogą testować strony właśnie w trybie IE. Dzięki temu na przykład deweloperzy będą mogli sprawdzić, czy witryna ładuje się poprawnie. Przedsiębiorcy będą mogli wykorzystywać synchronizację z Azure Active Directory, aczkolwiek warto zaznaczyć, że jest to opcja dostępna tylko dla przeglądarek wykorzystywanych w organizacjach. Nowością jest również zmiana w obsłudze plików PDF. Mianowicie, najnowsza wersja przeglądarki automatycznie wprowadza lepszą responsywność do wyświetlanych dokumentów. To duży plus szczególnie dla osób wykorzystujących małe ekrany. Dodatkowo producent dodał możliwość wykorzystywania rysika na przykład do podkreśleń. Zmianą w przypadku Edge 86 jest również usprawnienie w przypadku przewijania długich dokumentów PDF.

Najnowsza przeglądarka wprowadza również zmiany pod kątem bezpieczeństwa

Przede wszystkim mowa tutaj o alarmie, który informuje o kradzieży danych. Jeśli wpiszemy hasło, które zostało skradzione, przeglądarka ma nas o tym poinformować. Oprócz tego zmiany w przypadku Edge 86 dotyczą również modyfikacji w podpowiedzi na stronie z rozszerzeniami. Deweloperzy usunęli HTML5 Aplication Cache API. Dodatkowo wprowadzono wsparcie dla DNS-over-HTTPS.

Co ciekawe, jeśli najnowsza wersja przeglądarki Microsoftu oparta na Chromium się nam nie spodoba, istnieje możliwość powrotu do poprzedniej wersji. Docenią to na przykład programiści, którzy będą chcieli sprawdzić to, jak działa witryna na poprzedniej wersji przeglądarki Edge.

Warto wspomnieć, że poprzednia wersja, która pracuje na starszym silniku będzie wspierana tylko kilka miesięcy. Dlatego też lepiej pobrać Edge 86 już teraz. O ile z niej korzystacie. Przeglądarka jest dostępna na stronie Microsoft.